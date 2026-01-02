宣布「阿扁來了！」陳水扁電視線上新節目週日登場

前總統陳水扁今天在通訊軟體及社群平台宣布，「阿扁來了！」強調新節目本週日登場，是從國家的高度，洞察世局。（曾薏蘋截圖）

前總統陳水扁鏡新聞線上新節目開張，陳水扁今天在通訊軟體及社群平台宣布，「阿扁來了！」強調新節目本週日登場，是從國家的高度，洞察世局。

陳水扁今天公布新節目宣傳影片，強調史無前例的深度對話，講真相、講理想、講出台灣新力量。從國家的高度，洞察世局，從城市脈動感動民心，他說，「總統鏡來講」史無前例深度對話，

