宣布「Long Stay」嘉義後首日 柯文哲偕張啓楷一早衝菜市場拜票

民眾黨創黨主席柯文哲為支持者簽名。(記者林宜樟攝)

〔記者林宜樟／嘉義報導〕台灣民眾黨徵召立委張啓楷參選嘉義市長，民眾黨創黨主席柯文哲昨宣布將擔任張啓楷競選總幹事，將「Long Stay」嘉義市，今天早上隨即開始拜票掃街行程，7點從永和市場掃街，與市場攤商及民眾握手問好，也有不少支持者搶著與柯文哲及張啓楷要簽名、合照。

柯文哲與張啓楷先到配南宮向媽祖上香祭拜，祈求平安順利，接著到永和市場與民眾互動，向攤商問好，有來自外縣市的支持者跟隨，喊著「加油！凍蒜！」，請民眾支持民眾黨，支持張啓楷當選嘉義市長。

廣告 廣告

柯文哲與張啓楷結束永和市場行程後，將到共和市場掃街，再走訪大天宮及嘉邑城隍廟，預計下午3點到3點50分將在嘉義市知名的文化路掃街，向民眾及來自各地的遊客拜票。

柯文哲(右2)與立委張啓楷(右1)到配南宮上香。(記者林宜樟攝)

柯文哲與張啓楷在永和市場與攤商互動。(記者林宜樟攝)

柯文哲與張啓楷與攤商握手。(記者林宜樟攝)

永和市場的豬肉攤。(記者林宜樟攝)

永和市場的水果攤。(記者林宜樟攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

北京神盾失效! 委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中崩潰

柯文哲將任張啓楷競選總幹事 稱要在嘉義市Long Stay

柯文哲稱2年條款「私下討論」 吳靜怡：民眾黨誠信失序的未爆彈

綠委連署提案修「兩岸條例」！改「台灣與中華人民共和國」、刪除「國家統一」

