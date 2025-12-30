宣布2奈米製程第四季如期量產！台積電：N2及其衍生技術將進一步擴大技術領先優勢

台積電近日在官網的邏輯製程頁面中更新2奈米製程最新近況，宣布已如期於今年第四季開始量產，而N2技術將成為業界最先進的半導體技術，領先的奈米片電晶體結構將提供效能和功耗上的進步，公司也會因持續強化的策略，進一步擴大領先優勢。

台積電表示，2奈米（N2）技術已如期於2025年第四季開始量產，N2技術採用第一代奈米片（Nanosheet）電晶體技術，提供全製程節點的效能及功耗進步；同時發展低阻值重置導線層與超高效能金屬層間電容以持續進行2奈米製程技術效能提升。

台積電指出，N2技術將成為業界在密度和能源效率上最為先進的半導體技術，N2技術採用領先的奈米片電晶體結構，將提供全製程節點的效能及功耗的進步，以滿足節能運算日益增加的需求。

台積電表示，N2及其衍生技術將因他們持續強化的策略，進一步擴大公司的技術領先優勢。

(圖片來源：台積電)

