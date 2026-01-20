宣布23日解散眾議院... 高市早苗提「飲食類消費稅0%」打響選戰：是自己多年來的個人夙願

日本首相高市早苗昨日於首相官邸召開記者會，宣布23日將解散眾議院，並於2月8日進行投開票；同時，也針對與日本維新會於「聯合執政協議書」中載明的限期兩年將飲食類商品消費稅降至0%一案進行說明。高市早苗直言，這項減稅措施是她多年來的「個人夙願」。

高市早苗19日召開記者會宣布23日解散眾議院，並依「1月27日公告、2月8日投開票」的方向協調後續的眾議院選舉，而這將是自2024年10月以來，再度舉行眾議院選舉。

對於減稅財源與具體實施時程，高市早苗指出，政府將以「不依賴特例公債」為原則進行籌措，並表示對此政府即將成立專門的「國民會議」，針對相關配套方案與時程表加速研議，確保政策儘速落實，以減輕國民生活負擔。



據了解，在野的立憲民主黨與公明黨共同成立的新黨「中道改革聯合」，同樣將要把「食品消費稅率為0%」列為基本政策方向協調，試圖在民生議題上與執政陣營正面競爭。

(圖片來源：首相官邸)

