即時中心／梁博超報導

美國總統川普宣布，他預計在今年4月前往中國訪問，同時他也透露，中國國家主席習近平計畫在今年年底造訪美國。

川普週四（22日）在空軍一號上向媒體表示，他將在4月前往中國訪問，而習近平預計在今年底左右訪美；同時川普也強調，他期待見到習近平，「我與中國的習主席一直保持良好的關係。」

川普指出，美中雙方的關係儘管在武漢肺炎疫情期間一度緊張，但現在已有所改善。同時川普還提到，中國目前正向美國採購很多農產品，包括大量進口大豆，對美國農民而言可說是個好消息。

原文出處：快新聞／宣布4月訪中！川普曝習近平將在「這時」訪美 稱兩人關係良好

