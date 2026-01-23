宣布4月訪中！川普：關係良好、非常期待與習近平會面

美國總統川普(取自白宮臉書粉專)

美國總統川普於當地22日在總統專機「空軍一號」上向媒體表示，一直以來都與中國國家主席習近平保持良好關係，對雙邊互動持正面態度，非常期待與習近平會面，同時宣布預計於今年4月前往中國訪問，習近平也將計劃於2026年底回訪美國。

川普表示，美中關係曾在新冠疫情期間轉趨緊張，但近年已有明顯改善。他指出，中國持續向美國大量採購大豆，有助提振美國農民信心。此舉被視為雙方經貿關係回溫的具體表現，目前美中互動已逐步走向務實合作。