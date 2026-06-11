宣德：耕耘低軌衛星開花結果 今年營收拚增雙位數

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（中央社記者曾仁凱台北11日電）蘋果供應鏈之一的宣德，耕耘低軌衛星、博弈設備與工業電腦等新市場開花結果，宣德董事長蔡鎮隆今天樂觀預估，今年整體營收可望比去年有2位數成長；由於多項新品下半年開始出貨，預估今年上下半年營收比約4：6。

宣德今年首季歸屬母公司淨損1.8億元，比起去年同期獲利新台幣1.88億元，或去年第4季獲利2.13億元，皆「由盈轉虧」，單季每股淨損1元，引發市場疑慮。

蔡鎮隆今天與媒體交流時特別說明，首季虧損主要因為客戶有1款產品銷售未如預期，一些備料，宣德於第1季先認列存貨評價調整約1.7億元，目前仍與客戶持續協商中，後續有機會獲得部分回沖；其次，受人民幣匯率波動及美元資產評價影響，宣德第1季也認列匯兌損失約9700萬元。

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蔡鎮隆表示，第2季少掉存貨損失的利空干擾，營運可望返回獲利狀態。

展望後市，蔡鎮隆表示，宣德積極耕耘低軌衛星市場，去年打進Starlink供應鏈，提供地面接收站的線束連接器，今年出貨開始放量，並且增加連接器、底座機構件等新項目。

蔡鎮隆表示，宣德今年低軌衛星相關產品的交付金額比去年成長1倍以上，估計今年低軌衛星占營收比重有機會達到5%；而根據客戶的公開募集資料，預估明年還會繼續翻倍成長，成為接下來的主要營運成長動能。

其次，宣德也切入博弈設備與工業電腦新市場，與IGT（國際娛樂科技）等2家美國客戶展開策略合作，提供博弈機台、ATM機台等，預計今年下半年開始出貨。蔡鎮隆表示，客戶產品項目很多，合作之門打開後，以後會有很多機會。（編輯：林家嫻）1150611