宣德SpaceX訂單翻倍 實體AI新動能點火

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宣德董事長蔡鎮隆今天表示，今年低軌衛星業務將成為主要成長動能。(記者方韋傑攝)

〔記者方韋傑／台北報導〕宣德(5457)轉型布局逐步開花結果，董事長蔡鎮隆今天表示，今年低軌衛星業務將成為主要成長動能，其中來自SpaceX星鏈(Starlink)的新機種訂單持續放量，預計今年相關交付金額將較去年翻倍成長，營收占比有機會挑戰5%。公司也同步布局博弈設備、工業電腦及實體AI(Physical AI)市場，為未來營運打造新成長曲線。

蔡鎮隆指出，宣德目前為星鏈供應商之一，除了原有的線束與連接器產品，近年也逐步切入機構件領域。根據客戶公開資訊，今年地面接收站需求將較去年倍增，明年仍可望維持翻倍成長趨勢，公司相關出貨也將同步受惠。隨著共同開發設計成果陸續進入量產階段，低軌衛星業務有望成為未來重要營收來源。

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不僅低軌衛星市場，宣德近年積極推動新事業布局，其中博弈設備已取得北美博弈系統大廠認證，成為策略組裝合作夥伴，正式跨足全球博弈與金融設備供應鏈，今年上半年已完成相關認證，下半年將開始小量出貨，明後年隨客戶需求放大，包括吃角子老虎機等產品可望陸續放量，帶動組裝事業持續成長；工業電腦方面，則已切入物流與支付終端設備代工市場，擴大非消費性電子布局。

因應客戶供應鏈分散需求，宣德近年持續強化全球製造布局，目前集團於台灣、中國、東南亞及墨西哥等地共設有六地、11座廠區，可依據客戶需求彈性調整生產配置。公司近年也持續加碼台灣與墨西哥投資，打造多供應鏈體系，以提升接單能力及供貨彈性。

值得注意的是，宣德也將目光投向下一波AI應用商機，蔡鎮隆說，公司正積極評估參與機器人及Physical AI相關市場，並同步提升內部自動化開發能力。隨AI技術逐步由資料中心延伸至智慧設備與實體場域，未來可望結合既有連接器、線束及系統整合能力，爭取新興應用帶來的商機。

展望後市，蔡鎮隆認為，今年上半年受到存貨評價及匯率因素影響，導致首季認列一次性損失，不過相關影響已大致告一段落。隨著低軌衛星、博弈設備及工控新訂單陸續挹注，下半年營運表現可望優於上半年，全年營收目標成長15%至20%，毛利率也有機會重返去年水準。

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