宣揚武統又要求中共執政？劉世芳嗆錢麗：踐踏台灣法治回中國就好

內政部長劉世芳。 圖：張良一/攝（資料照片）

[Newtalk新聞] 身具中配的華碩前員工錢麗因宣揚武統遭台灣政府廢止依親居留，甚至公然在社群主張「請給中國共產黨在台執政機會」，引發社會譁然，但錢麗不滿遭到處分，揚言提出訴願或行政訴訟。對此，內政部長劉世芳今（3）日認為，錢麗的言論充滿矛盾，踐踏台灣民主法治，又希望中國共產黨執政，回去中國大陸就可以。

立法院內政委員會今日排審「詐欺犯罪危害防制條例部分條文修正草案」，內政部長劉世芳於會前接受媒體聯訪。

廣告 廣告

她表示，我們對於中配在台灣合法居留問題，不針對個案作回應，當然也尊重她要提訴願等行政程序。劉世芳重申，不管是要提訴願或行政訴訟都尊重。

話鋒一轉，劉世芳認為，先來後到中華民國的國民，就是要尊重台灣的法治，台灣是一個自由法治跟民主的地方，不希望任何人用任何理由踐踏法律的尊嚴。

媒體追問，怎麼看中配錢麗希望台灣讓「中國共產黨執政」？劉世芳強調，這是一個政治問題，但也充滿矛盾，如果用這樣的想法，回去中國大陸就可以，不用到台灣來，且堅持用中華民國國民身分，不就是充滿矛盾嗎？

查看原文

更多Newtalk新聞報導

中配喊武統將被驅逐出境 王定宇酸：中國拒收「白眼狼」才諷刺

陳佩琪批兵分54路突襲搜索 律師：不然要先預約？搜54處代表犯罪規模有多大