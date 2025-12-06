宣揚武統被廢依親居留！錢麗離台喊「民進黨製造反中氛圍」 梁文傑回應了

即時中心／潘柏廷報導

中配錢麗經營粉專「中國人民解放軍」宣揚武統，其身分、戶籍、依親居留許可皆遭廢止；移民署給其停留期限到2026年12月1日，但錢麗今（6）日在臉書宣布已在本（12）月3日晚間離開台灣，未來若要入境，則需移民署核准，同時她還稱民進黨在台製造反中抗中社會氛圍。對此，陸委會副主委暨發言人梁文傑今（6）日強調，對方怎麼說並沒有特別意見，但她發表的言論都會成為若未來想申請來台的判斷基準。

梁文傑今日出席永和地方刊物「迷宮永和」創刊發表會，並在會前接受聯訪；記者便問，錢麗被取消依親居留，不僅在臉書喊要「將來若大家能選擇，請給中國共產黨一個在台執政機會」，甚至嗆民進黨製造仇恨對立、反中與抗中的氛圍一事，請問梁文怎麼看？

對此，梁文傑表示，我們是按照《兩岸條例》做出相關處置，至於錢麗要怎麼說並沒有什麼特別意見，但錢麗現在所說的任何話、發表的任何言論，都會成為若錢麗未來想申請來台的判斷基準。

就錢麗已在於12月3日晚間自行返回中國一事，梁文傑則強調，我們是給錢麗停留機會，但是錢麗自己的選擇先回去，至於未來錢麗是否會申請回來，就看錢麗自己。

