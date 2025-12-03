宣揚武統遭廢居留 陸配錢麗批「惡意扭曲」 華碩：依規處理

華碩員工、陸配錢麗因長期在臉書社團宣揚武統言論，經內政部等相關機關審議後，認定其言論涉及煽動大陸對台動武，嚴重危害國家安全與社會安定，先後遭註銷台灣身分、戶籍，1日正式處分廢止其依親居留許可，並規定5年內不得再申請。對此，華碩亦就此事作出回應。

回顧該起事件，錢麗受雇於華碩電腦總部，與台籍丈夫育有一子，原已取得台灣身分證與戶籍。但錢麗屢次在經營的臉書社團「中國人民解放軍」中發表激進言論，今年8月28日遭註銷戶籍，身分退回「依親居留」。她又在今年10月24日至31日間，密集在社群媒體發布「統一計時打卡」貼文，還在直播中提5點聲明，公開宣稱「支持解放軍威懾台獨」，被官方認定已跨越言論自由紅線。

對此，移民署表示，錢女在依親居留期間的行為，客觀上已有危害國家安全之虞，相關處分皆依法有據。錢麗亦遭內政部等機關認定其言行有危害國家安全與社會安定之虞，先後遭註銷台灣身分、戶籍，並在跨部會審議後於1 日被廢止依親居留許可。移民署完成送達後，錢麗依法不得使用健保，也喪失在台工作的資格。

至於錢麗任職的華碩公司，綜合媒體報導指，華碩於2日回應指出，公司已由人資部門聯繫並請示主管機關，將「恪遵決議、依規處理後續勞動關係」。據悉錢麗已於傍晚辦理完成離職程序。

而錢麗本人2日亦在其臉書平台發聲指，以她在台生活18年的親身經歷與民情生活了解，仇恨對立之暴政是不健康的治理台灣的惡劣手段，她更指出，「針對12月1日的暴政，我會依法採取行政救濟途徑，30天內提出行政訴願，維護自身合法權益，損害之權益亦會訴求內政部及行政院賠償 」，貼文更聲稱台陸委會及內政部移民署等相關單位「官商勾結、惡意扭曲、栽贓陷害」。

