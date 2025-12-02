宣揚武統遭廢止依親居留 中配錢麗喊「被迫害」：請給中國共產黨在台執政的機會
中國配偶、華碩員工錢麗先前因經營解放軍粉專「中國人民解放軍」宣揚武統，遭廢止台灣身分及戶籍，不過她並未因此收斂，依然持續在臉書上「打卡」，她今（2）日發文證實，自己被廢止依親居留轉為停留許可，並且還在文中喊，「請給中國共產黨一個在台執政機會」。
錢麗批「台灣地區」賴清德政府為反中抗中
錢麗稍早發文說，從2017年入職華碩總部以來，7年9個月時間。與大家共同經歷：解決工作上的棘手問題、籌建企業內公益社團與組織、積極爭取員工福利與權益等。很榮幸於此期間與大家在華碩度過了快樂與美好、緊張與刺激、成長與挑戰的企業生活，這是自己一生中值得記錄的人生階段。
錢麗還說，台灣地區賴清德政府為反中抗中，進行政治迫害普通台灣大眾與企業員工。受害者不計其數，目前在統計中。台陸委會及內政部移民署官商勾結，無理取鬧、鉗製言論、惡意扭曲、栽贓陷害、羅織莫須有違法事實，採取事先媒體霸凌制高點，進行貼標籤輿論定罪，之後行政武力迫害，司法暴力打壓等惡劣手段。
錢麗怒轟賴清德暴政 「依親居留」遭廢止
錢麗說，（賴清德）從2025年3月12日開始持續以上暴政行為，並於2025年8月28日行政暴力註銷錢麗台灣地區戶籍轉為依親居留許可，後又於2025年12月1日行政暴力廢止依親居留轉為停留許可，「損害錢麗權益：工作權，勞健保權益等其他所有生活權益，包括但不限於財產與名譽等皆受損失」。
錢麗說，以自己在台生活18年的親身經歷與民情生活了解，以上暴政仇恨對立之暴政是不健康的治理台灣的惡劣手段，台灣需要更好有遠見的政黨團隊來執政，來增進全體台灣人民福祉，為中華民族謀幸福。
錢麗：請給中國共產黨一個在台執政機會
錢麗表示，自己雖是無黨派人士，從社區到企業，以擔任社區管委會委員及企業勞方代表為基礎，一直踐行「為人民服務之理念」，相信，每一個熟悉我這18年來經歷的人，無關任何權勢和利益，都清楚地知道我為人民服務初心非常純粹，這是一種文化信仰和理念堅持與實踐。
「正因為有了上述18年的深切生活體驗，我知道大家擔心的是什麼，相信我比大家對政黨的要求更嚴格」，錢麗說，所以非常誠懇希望全體台灣人民，將來若大家能選擇，請給中國共產黨一個在台執政機會，因為只有它的遠見規劃才能讓絕大多數台灣人民過得更好，也只有它才能讓台灣公共建設基礎設施變得更好，讓企業發展更有健康的政權穩定的營商環境。
錢麗表示，也只有中國共產黨才能讓台灣在國際上更有發揮價值的平台和空間。 針對12/1的暴政，我會依法採取行政救濟途徑，30天內提起行政訴願，維護自身合法權益，損害之權益亦會訴求內政部及行政院賠償。
更多鏡週刊報導
中配亞亞發表武統言論遭驅逐 司改協會籲：立法禁止鼓吹戰爭
中配亞亞發表武統言論遭驅逐 詹江村控閩南狼、八炯嗆解放軍「危害更嚴重」
通訊系統異常「約2,000人受影響」 高鐵：延遲60分鐘可全額退費
其他人也在看
于朦朧爆肛門殘液、閹割遭吃！傳被注射11種病毒藥物 生前暴瘦照曝
中國男星于朦朧9月離世，官方以蓋牌火速以墜樓結案，留下一團謎霧，傳出其肛門殘留多人體液，驗屍報告顯示全身多處創傷、全口無牙，真相讓人越看越不明，後續更流出于遭杜強掌摑，及生前疑遭割耳朵、上電子腳鐐疑雲。如今陸委會最新報告指出，「數位極權」施行後造成反彈，于朦朧的死亡版本反而越傳越多。而他生前暴瘦如柴疑似被虐照片也流出。甚至傳出他體內被注射11種藥物病毒。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 227
冬盟》台灣史上首見悲情紀錄！兄弟1指余謙宰日職仍吞敗
台灣山林隊余謙今天找回第一指名的架勢，成為台灣史上第1位在冬盟對日職聯隊繳出至少6局僅被敲2安以內的投手，可惜隊友火力不支援，最終仍以4：1輸球，吞下墊底的第10敗，余謙在冬盟戰績0勝3敗。余謙賽前3戰場場失分，戰績0勝2敗，其中11月16日的首秀1局狂掉4分，當時被總教練彭政閔直指「猶豫不決、想法自由時報 ・ 1 天前 ・ 11
台南今年房市如何？泰嘉董座呂金發：成交量是太平間的量，冰涼
泰嘉開發董事長呂金發2日表示，金蛇年的台南房市，因政策打房，成交嚴重萎縮，價格即使有小幅調降，但，購屋者觀望氣息仍然濃厚，甚至期待未來跌價的預期心理因素，即使進入2026年的金馬年，在政策未鬆綁之前，台南房市與其它各地的房市一樣，難有萬馬奔騰之勢，而是呈現成交量持續萎縮，價格微跌的格局，建商心態仍然保守以對，能不推新案，就不推新案。中時財經即時 ・ 4 小時前 ・ 12
「要幫義父報仇」！萬華「黑狗」被斷腳筋揭天道盟恩怨
被警方當場逮捕！北市萬華區昨（1日）中午發生兇案，天道盟的重量級大咖「黑狗」遭2名刀手在停車場內狠斷腳筋，駭人的是2人竟沒離開現場，冷笑看他趴地哀嚎直到警方抵達，報案的就是其中1名嫌犯，他聲稱要幫義父「寶勝」報仇。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 87
濱崎步演唱會取消無觀眾照唱 陸媒駁「假的」：彩排過程
日本天后濱崎步原訂11月29日在上海開唱，卻在前一天遭主辦單位無預警取消，不過她仍堅持在1.4萬個空席前演出，沒想到陸媒《澎湃新聞》卻發文稱「濱崎步一個人演唱會訊息不實」，強調照片是工作人員外洩彩排過程，PO文曝光後，引發網友議論。中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 126
看完藍綠白最新民調！林濁水直呼「太奇怪了」一句話示警
《美麗島電子報》1日公布最新民調數據，結果顯示民進黨、國民黨、民眾黨的好感度都3成多，反感度都在49%左右。對此，前立委林濁水看完結果後，今（2）日在臉書示警「對3黨都不是好消息」。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 19
晚清第一名妓有多漂亮？她曾以一己之力阻止屠城，救下北京百姓
在清末混亂年代，「晚清第一名妓有多漂亮、如何救下北京城」的傳聞，至今仍讓人議論不休。比起深居權力核心、常被罵禍國殃民的慈禧，另一位同時期女性：賽金花，更像是命運捉弄下的民間傳奇：她出身風塵，卻在八國聯軍攻進北京的最黑暗時刻，以語言與勇氣擋下屠殺，成了意料之外的救國英雄。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 20
這天起「全台凍3天」最冷時段曝！週末回暖又變天
生活中心／李汶臻報導近期有關台灣是否時隔9年重現「霸王級寒流」的話題，引發民眾熱議。在全台關心2016霸王級寒流是否再撲台之際，就有氣象粉專針對全台本週天氣變化狀況，作出詳細分析；本週天氣變化大，明（2日）、週二東北季風逐漸南下，北部及東部迎風面局部有雨，氣溫開始下滑。而本波東北季風的最強時段曝光，最低溫有機會下探至11度；而在經歷一連3天的降溫後，週末全台天氣狀況短暫回暖後，又要再變了。民視 ・ 20 小時前 ・ 4
祈錦鈅離婚後疑熱戀小8歲陳任佑！首度正面回應 認了兩人私下關係
女星祈錦鈅因外型神似周子瑜，被網友封為「G奶子瑜」而備受關注。她上月25日才公開承認，與前夫早在去年10月已簽字離婚，不料近日又被爆，早在今年9月就與《原子少年》出身、年紀小8歲的陳任佑互動密切，甚至被拍到牽手，引發熱議。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 19
中客亂象惹怒日韓！中國人護照外層「套台灣護照套偽裝」網搖頭：辱華
生活中心／綜合報導南韓近來反中情緒持續升高，日本媒體也觀察，為避免被誤認成中國旅客，在首爾、釜山等鬧區佩戴「我是台灣人」徽章的台灣遊客明顯增多。此外，日本首相高市早苗日前提到台海若爆發衝突恐構成日本「存亡危機事態」，引發北京強烈反彈並祭出旅遊與進口限制，使中日關係迅速降溫。近期就有中國網友分享，將中國護照套上「台灣護照套」為避免遭到排擠，相關畫面在網路上掀起熱烈議論。民視 ・ 6 小時前 ・ 350
高雄民調南轅北轍？AI分析原因：TVBS「參考價值較高」
2026高雄市長選戰綠營4搶1，一份民調指4名綠委都大幅領先藍委柯志恩，被國民黨前發言人楊智伃抓包數字加總94.6％，能相信嗎？TVBS民調今指出，僅賴瑞隆以42％微幅領先柯志恩的40％。媒體人樊啓明用AI分析2份民調指出，TVBS民調更能代表全市選民偏好。中時新聞網 ・ 19 小時前 ・ 54
郭台銘長女郭曉玲申讓出脫5180張鴻海股票！ 套現逾11億元
鴻海1日傍晚公告申報，鴻海創辦人郭台銘長女郭曉玲申讓出脫鴻海股票，受到關注。郭曉玲擔任代表人的承鋒投資公司與鋐維公司12月1日申報轉讓手中總共5180張鴻海股票，而且是全部出脫，預定轉讓期間是12月4中廣新聞網 ・ 9 小時前 ・ 61
本週天氣一圖看！濕冷3天「還恐現11度低溫」 3地區小心
外出注意！今（1）日氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文指出，週三、週四（3、4日）東北季風挾帶水氣來襲，北部、東北部感受濕冷，影響預計持續至週五（5日），期間內「外出請攜帶雨具」；另外，西半部有輻射冷卻，週三晚間至週四上午氣溫低，夜間、清晨不排除出現11度低溫，「早出晚歸者要多做好保暖」。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 發起對話
入冬第一波冷空氣！低溫跌破11℃ 粉專曝「這天」才回暖
今（2）日環境偏東北風，迎風面桃園以北及宜蘭地區有不定時局部短暫雨。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，明晚至週四（4日）是本波冷空氣最強時段，到週五才會回升，西半部夜間低溫可達11至13度。另外，下週一（8日）又有另一波東北季風將增強南下，各地氣溫傍晚起會逐步下滑。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 發起對話
父96歲善終！名醫揭「長壽唯一秘訣」：不用進健身房
現代人努力養生，許多人接受重訓，未接受重訓的人不免擔心運動量不足。對此，醫師劉博仁表示，以其高齡96歲去世的父親為例，他未做重訓，運動的項目就只「走路」一項，而走路能協調神經系統、讓血管有彈性、刺激大腦的海馬迴、安定情緒等，這些機轉就足以讓人長壽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 30
大雪將至！ 「5星座+5生肖」財運變超好 獲利穩到爆
大雪將至！ 「5星座+5生肖」財運變超好 獲利穩到爆EBC東森新聞 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
50歲後，過自己的人生！夫妻搭郵輪勇闖世界，不設限玩出另類第二人生
「50歲後，我一定要過自己的人生！」今年53歲的Henry年輕時喜歡和老婆自助旅行，也早早考到英語導遊、領隊的執照，卻沒有從事旅遊業。直到三年前，因緣際會帶著一票親友跑去地中海搭郵輪，大大顛覆了他對旅行的想像，更意外開啟斜槓中年，甚至找到人生第二春！幸福熟齡 ・ 5 小時前 ・ 2
李靚蕾出席邱澤許瑋甯婚宴！揭夫妻倆私下相處 感嘆：讓人不得不相信愛情呀
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導李靚蕾2023年與王力宏正式離婚。上月28日她穿著一襲粉色長禮服出席邱澤與許瑋甯的婚宴，昨（1）日她也在社群分享小倆口的甜...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 4
認同陳水扁「2026恐藍綠翻轉」！蔡正元轟國民黨破口在「她」：沒人這麼傻
前總統陳水扁日前分析，總統賴清德有望在2026地方大選翻轉藍綠版圖，原因在於國民黨主席鄭麗文頻頻被質疑的紅統立場，可能會拖累明年選情。對此，前立委蔡正元在節目《蔡正元講座》直言，台灣要「和平統一」就需要「親中」的基礎，但單純親中在台灣是活不下去的，無法上台執政，台灣沒有政黨可以抵抗美國的壓力，因此一定要「親中又親美」。蔡正元認為，民進黨現已確定是反中且親美的......風傳媒 ・ 13 小時前 ・ 168
高國豪Crossover吃掉嫂子！網酸：餃子好吃嗎
社會中心／李明融報導新竹攻城獅籃球隊明星球員高國豪，去年（113年）遭爆出約二哥高國強妻子劉家菱，雙方隔空交火，後來高國豪與妻子發出4點「最終聲明」事件才逐漸落幕。然而去年底高家一場家庭聚會，高家3兄弟又上演全武行，高國豪遭大哥高聖文、二哥高國強出拳狂扁，高國豪過程中還不滿狂嗆二嫂，3兄弟互告傷害等罪，全案將於近日宣判。事件曝光後，再度掀起討論，大批網友湧入高國豪IG留言問「餃子好吃否～」、「嫂子好吃嗎~」、「開卡」、「你哥為什麼要扁你？」。民視 ・ 2 小時前 ・ 10