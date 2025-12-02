宣揚武統遭廢止依親居留 中配錢麗喊「被迫害」：請給中國共產黨在台執政的機會

中配錢麗宣揚武統遭廢止依親居留。（翻攝自錢麗臉書）

中國配偶、華碩員工錢麗先前因經營解放軍粉專「中國人民解放軍」宣揚武統，遭廢止台灣身分及戶籍，不過她並未因此收斂，依然持續在臉書上「打卡」，她今（2）日發文證實，自己被廢止依親居留轉為停留許可，並且還在文中喊，「請給中國共產黨一個在台執政機會」。

錢麗批「台灣地區」賴清德政府為反中抗中

錢麗稍早發文說，從2017年入職華碩總部以來，7年9個月時間。與大家共同經歷：解決工作上的棘手問題、籌建企業內公益社團與組織、積極爭取員工福利與權益等。很榮幸於此期間與大家在華碩度過了快樂與美好、緊張與刺激、成長與挑戰的企業生活，這是自己一生中值得記錄的人生階段。

錢麗還說，台灣地區賴清德政府為反中抗中，進行政治迫害普通台灣大眾與企業員工。受害者不計其數，目前在統計中。台陸委會及內政部移民署官商勾結，無理取鬧、鉗製言論、惡意扭曲、栽贓陷害、羅織莫須有違法事實，採取事先媒體霸凌制高點，進行貼標籤輿論定罪，之後行政武力迫害，司法暴力打壓等惡劣手段。

錢麗怒轟賴清德暴政 「依親居留」遭廢止

錢麗說，（賴清德）從2025年3月12日開始持續以上暴政行為，並於2025年8月28日行政暴力註銷錢麗台灣地區戶籍轉為依親居留許可，後又於2025年12月1日行政暴力廢止依親居留轉為停留許可，「損害錢麗權益：工作權，勞健保權益等其他所有生活權益，包括但不限於財產與名譽等皆受損失」。

錢麗說，以自己在台生活18年的親身經歷與民情生活了解，以上暴政仇恨對立之暴政是不健康的治理台灣的惡劣手段，台灣需要更好有遠見的政黨團隊來執政，來增進全體台灣人民福祉，為中華民族謀幸福。

錢麗：請給中國共產黨一個在台執政機會

錢麗表示，自己雖是無黨派人士，從社區到企業，以擔任社區管委會委員及企業勞方代表為基礎，一直踐行「為人民服務之理念」，相信，每一個熟悉我這18年來經歷的人，無關任何權勢和利益，都清楚地知道我為人民服務初心非常純粹，這是一種文化信仰和理念堅持與實踐。

「正因為有了上述18年的深切生活體驗，我知道大家擔心的是什麼，相信我比大家對政黨的要求更嚴格」，錢麗說，所以非常誠懇希望全體台灣人民，將來若大家能選擇，請給中國共產黨一個在台執政機會，因為只有它的遠見規劃才能讓絕大多數台灣人民過得更好，也只有它才能讓台灣公共建設基礎設施變得更好，讓企業發展更有健康的政權穩定的營商環境。

錢麗表示，也只有中國共產黨才能讓台灣在國際上更有發揮價值的平台和空間。 針對12/1的暴政，我會依法採取行政救濟途徑，30天內提起行政訴願，維護自身合法權益，損害之權益亦會訴求內政部及行政院賠償。

