宣揚武統遭廢止依親居留 中配錢麗暫不離台：提行政訴願

擁有中國籍配偶身分的華碩公司員工錢麗，因為宣揚武統台灣言論，遭到我政府廢止依親居留，12月1日起，將其身分降為「停留」，僅能在有限天數內在台灣，但她卻還是發表聲明，要大家給中國共產黨在台灣執政機會，受訪時還宣稱自己受到政府暴力。民進黨立委鍾佳濱就表示，這真是史無「前例」，反問她可以在台灣批評總統，有能力回中國批評領導人習近平嗎？而她任職的華碩公司，回應表示會恪遵主管機關的決議，依規處理後續勞動關係。根據了解，錢麗目前已經辦理完成離職程序。

中配錢麗(10.30)說：「如果你沒有任何證據，你是不可以讓我離開台灣的。」當初直播上大聲喊冤不離開，如今可能由不得她，因為這名任職於華碩的中國籍配偶錢麗，不只在臉書經營解放軍社團鼓吹統一，還多次向中國檢舉要懲治台獨，甚至引用中國刑法，指控自家公司執行長違反分裂國家罪。

8月25日陸委會就已經請內政部移民署，廢止她的台灣身分及戶籍，回到依親居留身分，但當時錢麗還是可享用健保等福利，傳出引起其他在台中配不滿紛紛提出檢舉，內政部等機關跨部會審議後決議，12/1起她的在台狀態就退回到「停留」。中配錢麗說：「移民署有跟我說，30天內可以提起行政訴願，那我提起這個行政訴願，我人必須在台灣嘛，短期之內應該是不會離境。」

錢麗在台身分即刻降為「停留」，未來1年僅能「有限天數」在台，也將影響工作權，但錢麗受訪話說得委屈，臉書上卻大辣辣發出「統一計時打卡」，還說要推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一大業，對此錢麗是這樣解釋的。錢麗說：「政府用這樣子強制註銷我戶籍，就是很暴力很武力的東西，還不如共產黨。」

立委(民)鍾佳濱說：「這個史無『前例』啊，她可以在台灣批評賴清德總統，妳有能力在中國，不要說辱罵、批評習近平嗎？」錢麗口口聲聲被迫害一邊主張訴願，臉書發聲明內容還持續促統，說請給中國共產黨一個在台執政機會，持續利用台灣的言論自由踩紅線。

