宣揚武統遭撤銷居留權！錢麗回中國又翻牆嗆：等台灣冷靜我再回來

中配錢麗證實已離台回到中國。翻攝自臉書



曾任職華碩、在臉書粉專多次公開宣揚「武統台灣」的中配錢麗，因涉以中國法律檢舉台灣同事、散布統戰言論，被內政部廢止居留許可並註銷台灣戶籍。她日前離境前仍喊話，要台灣人「給中國共產黨一次在台執政的機會」，移民署證實她已於12月3日搭機離台。不過，儘管錢麗已回到中國，稍早仍翻牆到臉書發文聲稱，「體驗台當局九個月行政暴力後，瞭解台灣社會已處於不健康的治理氛圍」。

錢麗先前多次在臉書發布挺中共言論，甚至鼓吹武力統一台灣，還在任職華碩期間以中國法規檢舉台籍同事與長官，引發爭議。遭移民署撤銷身分後，她仍在離境前批評賴清德政府「政治迫害」，聲稱未來若台灣人民能選擇，「請給中國共產黨一次在台執政的機會」，並宣稱只有中共才能讓台灣「基礎建設更好、營商環境更穩定」。

她當時還揚言，將針對12月1日的廢止居留許可處分提起行政救濟，表示會於30天內提出行政訴願，並向內政部及行政院請求損害賠償。

移民署證實，錢麗已於12月3日晚間自松山機場出境。她在臉書發文中也表示，已依移民署廢止依親居留的規定，於12月2日傍晚完成華碩離職手續；移民署通知她，停留期限可以到2026年12月1日，期間可出境一次，但未來若想再入境台灣，需獲移民署審核同意。

但她聲稱，鑒於台灣社會因「民進黨台獨政權」而充滿仇恨與對立，聲稱目前已無法冷靜、理性溝通。因此她把原本預計春節返陸探親的機票臨時更改，考量家務與家人照顧安排，她已於12月3日晚間離開台灣，「順利回到大陸，規劃先休息一段時間」。

錢麗再度強調，過去九個月經歷「台當局行政暴力」，以及和部分民眾在網路上的交流，讓她認為台灣處於「不健康的治理氛圍、社會大眾需要時間來冷靜」，並表示將待台灣「能理性傾聽」後再考慮回台。未來相關案件仍會持續處理，並將透過臉書與社團與網友互動。

文章最後，錢麗還感謝關心她的家人與朋友，並呼籲社會大眾「給予台灣家人安心生活的空間」，稱「這才是一個成熟文明社會該有的樣子」。

