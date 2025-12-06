「宣揚武統」遭廢止依親居留 陸配錢麗回中國翻牆發臉書嗆：待大家理性再回台

中配錢麗先前因發表鼓吹武統言論，遭移民署廢止依親居留，並於3日搭機返回中國。（圖／取自錢麗臉書）

陸配錢麗因涉宣揚武統台灣等言論，遭註銷其台灣戶籍與身份、廢止居留許可。內政部移民署昨證實，錢麗已自行搭機出境返回中國大陸。錢麗今天（6日）又翻牆到臉書發文嗆聲，表示自己瞭解台灣社會已處於不健康的治理氛圍，社會大眾需要時間來冷靜，「待大家能理性傾聽再回台」。

曾任職於華碩的中配錢麗，先前因在社群平台「中國人民解放軍」粉專上不斷發表鼓吹武統言論，更在公司內以中國相關法律檢舉同事和長官，遭移民署註銷其台灣戶籍與身份、遭廢止居留許可。她事後甚至發文喊話，誠懇希望全體台灣人民，將來若大家能選擇，「請給中國共產黨一個在台執政機會」，引發爭議。

廣告 廣告

移民署昨表示，錢麗已自行搭機出境返回中國大陸，至於未來以何種名義申請來台，仍視其個人需求而定，若提出申請案，將會商陸委會等相關機關，依法審理。

據了解，錢麗已於3日搭機離台，返回中國，但她今天又翻牆透過臉書發文證實自己離台的消息，並稱自己體驗台灣當局9個月行政暴力，與部分民眾網上交流，得出結論，她瞭解到台灣社會已處於不健康的治理氛圍，社會大眾需要時間來冷靜，「待大家能理性傾聽再回台」。



回到原文

更多鏡報報導

中配錢麗稱給中共執政機會 劉世芳直嗆：回中國就好不用到台灣來

中配錢麗稱給中共在台執政機會 鍾佳濱批「史無前例」：她敢罵習近平？

健保不能用了！武統中配錢麗「依親居留」遭廢 回應「給中共在台執政機會」