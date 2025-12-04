「宣揚武統」錢麗居留許可遭廢「在台時間不多了」 陸委會回應

即時中心／徐子為報導



中配錢麗因宣揚武統台灣等言論，日前被廢止依親居留許可，待在台灣時間恐進入倒數。陸委會今（4）天表示，關於錢麗在台停留期限，尊重主管機關內政部移民署審認。





錢麗是社群平台臉書「中國人民解放軍」社團管理員，由於其貼文內容涉及武統台灣相關言論，經過內政部等機關審查，認定有危害國家安全與社會安定之虞，已廢止錢麗的定居許可、註銷台灣戶籍，退回依親居留狀態，日前政府再進一步廢止其依親居留許可。

陸委會今下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。針對錢麗在台居留期限，梁文傑，內政部移民署依法廢止錢麗的依親居留許可；考量到她配偶長年在海外工作，以及在台灣還有親戚要照顧，她的在台停留期限會尊重移民署的審認結果。

錢麗被廢止居留許可後，在個人社群頁面發布聲明，將提起行政訴願，以維護自身合法權益。

