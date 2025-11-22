「宣揚統一中配」何鷹鷺國民黨中常委身分暫時保住了 中常會將處分退回
即時中心／徐子為報導
具中配身分的國民黨中常會何鷹鷺，因穿著印有毛澤東頭像的衣服拍抖音影片，並公開主張「希望早日讓台灣回到祖國的懷抱」，日前遭國民黨中央考紀會全員通過停職處分，後經申訴，中常會通過該處分案退回考紀會再行審議。
媒體《自由時報》引述黨內消息來源，解釋中常會之所以認可何鷹鷺的申訴，並非認定何的行為沒有違反黨紀，而是部分中常委認為，考紀會的處分方式，沒有讓中常委感受到被尊重，因此未來召開考紀委員會議時，會讓何鷹鷺「到會說明」；不過黨內人士也認為，何的行為違紀明確，更何況考紀會在做出原處分前，就曾規勸何鷹鷺下架影片內容，但何仍一意孤行，因此未來要推翻先前處分，機會恐怕不大。
依照國民黨內規，考紀案申訴作業須在30天內處理完畢，由於部分中央考紀委員日前提出請辭，正在進行人事遞補，待人事確定後，就會召開考紀委員會議，且須逾半數以上委員出席才能成會，慣例上委員會議做決議幾乎都要共識決。
原文出處：快新聞／「宣揚統一中配」何鷹鷺國民黨中常委身分暫時保住了 中常會將處分退回
