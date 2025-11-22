「宣揚統一中配」何鷹鷺國民黨中常委身分暫時保住了 中常會將處分退回

南韓女團Twice今（22）日起一連兩天於高雄世運主場館開唱，這也是身為台南女兒的周子瑜回到故鄉台灣演出，睽違10年「夢想成真」讓粉絲們紛紛替子瑜感到感動又驕傲。而普遍認為是事件始作俑者的藝人黃安今（22）日也在微博發文感嘆這幾年的變化，表示自己已經「不說他人是非」。

三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前