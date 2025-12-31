宣揚電腦打造全球餐飲零售後勤中心 成功轉型進化戰略
【記者張嘉誠／綜合報導】
宣揚電腦創辦人黃志成在三十歲的時候創立了宣揚電腦，全心投入在流通業，打造台灣第一台DOS POS機，揭開台灣結帳電腦化的序幕，宣揚立足台灣領先了包括：台灣第一家POS廠商、第一套「雲端POS系統」、全球第一個 iPad POS App，開啟台灣流通業的數據化時代；從故宮、君悅飯店，到星宇航空，他們的系統，藏在每一次結帳背後。AI時代，真正的武器是速度與靈活，而他們，就是軍火庫的鑰匙。
創辦人黃志成曾接受企業探照燈訪問時表示，所有夥伴必須共享目標，才能大家一起努力，宣揚要用三十年累積的專業，建立服務全世界的軟體生態圈，成為流通業的軍火庫。
宣揚所打造的軍火庫，具備三層次武器架構，協助流通業在競爭中勝出；黃志成分析，現代零售業最大的痛點莫過於數位轉型，包括如各資訊系統架構不同，以及資訊商的服務與配合問題，加上技術快速迭代，經常付出高學習成本，最後反導致資訊孤島跟系統疊床架屋，數據無法流通，直接放大營運痛點，造成決策延遲、庫存浪費、顧客體驗斷層。
從過去服務客戶經驗中，黃志成學會如何精準地鎖定並解決客戶的痛點，並且根據市場、客戶需求與痛點迭代系統，以「流通大師」軟體整合協助企業消除「資訊孤島、數據不流通」等核心問題，奠定營運流程的基礎戰力，讓客戶在處理結帳資訊流、企業營運管理時，降低時間和作業流程成本、提升運作效率。
宣揚電腦產品發展處長郭欣靈表示，客戶的使用場景分為兩類：一是微型創業小老板，沒有足夠資源投入系統，系統整合不完整導致無法提供消費者優良的服務，使用宣揚公有雲的簡易進銷存和收銀系統，優化使用者體驗、簡化經營管理；另種是大型客戶專案，有顧問導入服務，並且協助客戶釐清經營管理、系統整合與使用問題。
在三十年來經歷多重轉型，黃志成意識到，僅靠單一產品無法滿足市場需求。在全通路的一個時代，解決整合的問題並不足夠，對流通服務業來說，最大的需求就是系統要聰明，優化經營效能，並提升業績。
為了徹底治本企業在數位轉型中，遭遇軟體疊床架屋，導致數據無法流通、決策延遲等問題，花十年打通後台作業流程的任督二脈，建立「新共創中台」，整合前台POS、後台ERP和外部不同來源的系統與服務。
新共創中台（Jabez-Designer）的核心價值在於『賦能』」，黃志成解釋，因應現在使用者友善的no code趨勢，新共創中台最大的特點是讓系統分析師、顧問等前端最了解需求、卻不會寫程式的人員，自行完成程式開發。這讓客戶內部開發能量大幅提升，專案導入從以往的二到三年，縮短到一年內即可完成，大幅降低三0%–五0%的開發成本，小到單店經營、大到跨國連鎖的品牌，都能獲得靈活、可持續擴展的解決方案。
黃志成說，系統不是結束，而是服務的開始。「流通大師生態圈」猶如集結各方戰力的航空母艦，本身是一個強大的作戰平台，它不僅搭載宣揚自有的POS、ERP、CRM等武器，更重要的是，它能集結並連結各方合作夥伴—包括經銷商、代理商和第三方服務商，由宣揚電腦提供「軍火庫的鑰匙」，讓全球夥伴能在平台上，為客戶提供更全面、更在地、且具規模的解決方案。
宣揚電腦業務經理葉祐豪進一步說明，成交是服務的開始。宣揚電腦在銷售導入、與全球夥伴合作時，發現經常卡在在地化不足、服務能量居高不下，導致案件或合作夥伴推廣窒礙難行。宣揚電腦共創平台中的雅比斯學院特別著重在教育訓練建置，讓合作夥伴不但可反覆學習、直接與客戶溝通，應用在教育工作時更是擁有一項強力武器支援。
三十年磨一劍，宣揚電腦從寫程式的公司，蛻變成持續進化的流通業軍火庫，正以創新的中台、完整的生態圈，以及堅定的創業家精神，開啟新一輪全球佈局；把「技術」變成「策略武器」，把「服務」變成「生態力量」。
現在，它在AI浪潮與全球零售轉型的前線，宣揚電腦正邀請全球的戰友-經銷商、顧問、資訊系統夥伴等一起進入這座軍火庫，共同打造能快速反應市場的戰隊。下一場戰役，不是誰的武器多，而是誰能彼此連結、共同成長。
