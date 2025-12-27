即時中心／黃于庭報導

為因應當前於公共場所或網際網路倡議、宣傳散布或播送不當言論，而影響公共秩序者，內政部就現行《社會秩序維護法》擬具部分條文修正草案，並於昨（26）日行政院會討論通過。針對散布仇恨性言論、恐怖主義或境外敵對勢力激化社會對立、消滅我國主權之主張，足以影響公共秩序者，將處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。

本次《社維法》修法重點如下：

一、擴大沒入範圍

沒入供違反本法行為所用之物之範圍，將「以行為人所有者為限」修正為「不問屬於何人所有」。

二、公共場所不當言論之行政處罰

對於在公園、車站等公共場所，以旗幟、標語等相關物品倡議、宣傳、散布或播送仇恨性言論、恐怖主義或境外敵對勢力激化社會對立或消滅我國主權之主張，足以影響公共秩序者，將處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。

三、網際網路不當言論管制機制及處罰

以網際網路公開倡議、宣傳、散布或播送仇恨性言論、恐怖主義或境外敵對勢力激化社會對立或消滅我國主權之主張，足以影響公共秩序者，得令相關網路服務提供者或網際網路接取服務提供者採取特定處置或措施，及不遵行該等處置或措施之處罰。

廣告 廣告

內政部表示，本次社維法修正草案兼顧社維法立法意旨、人權保障及國家執法需求，明確規範相關處罰之要件及執行特定措施，以補強現行法令之不足，將持續配合後續法制審議作業，儘速完成修法，期能達成維護公共安寧及社會和諧之目的。

原文出處：快新聞／宣揚「消滅主權」言論慘了！政院拍板社維法修正 最重將被拘留

更多民視新聞報導

金融時報揭犯罪產業！點名台灣「詐騙供應鏈」 打詐中心3點回擊

開箱電詐園區2／中國金流撐腰、詐騙擴及歐美 林秉宥緬甸詐區驚見「這東西」

冷氣團逐漸減弱！最暖時間曝光 氣象署全說了

