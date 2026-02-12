宣昶有與周遊​ 為WANN STAGE 台北101高空啟幕 公益與國際舞台的跨界整合 謝宇睿等好友貴賓現身力挺

「WANN STAGE 正式記者會 x 女性影響力公益啟動」於台北101正式登場。(圖/主辦單位 提供)

【警政時報 司徒／臺北報導】由台北市 WANN World 旺愛國際文化藝術協會主辦的「WANN STAGE 正式記者會 x 女性影響力公益啟動」日前於台北101正式登場。這場活動不僅揭曉了 Miss Global、Mrs Global 與 Mr Diamond Taiwan 三大國際賽事平台，更宣告了一個以台北為起點，結合國際選拔、公益倡議與城市形象的多元影響力平台正式運作。​現場大咖雲集，包含總裁宣昶有、董事長李進良、理事長周遊（阿姑）、執行長李朝永、會長李雅楹、前中國小姐廖家儀，以及學術界與企業界代表王家玄教授、謝宇睿總經理等，象徵平台深厚的跨界整合實力。

廣告 廣告

​WANN STAGE 定位明確，主打「跨性別、跨年齡、跨領域」，試圖鬆動傳統選美僅看外在的框架。Miss Global：聚焦未婚女性，強調個人故事與國際表達力。Mrs Global：面向已婚或單親女性，肯定其在家庭與職場累積的領導能量，組別年齡不設上限。Mr Diamond Taiwan：聚焦男性菁英，評選核心為領導視野與社會行動力。總裁宣昶有表示，舉辦此活動源於太太的支持，夫妻倆更捐出年終獎金力挺，希望將個人願望轉化為社會公共價值。

​

左：廖家儀 右：謝宇睿。(圖/主辦單位 提供)

活動選址台北101，意在強化台北的城市品牌形象。主辦單位同步啟動「女性影響力公益倡議」，承諾未來將部分收益定向捐贈予女性發展與兒少扶助單位。宣昶有強調，公益不只是捐款，更包含提供國際舞台，鼓勵抗癌成功者或低谷創傷者透過參賽重建自信。他進一步指出，在國際局勢緊張之際，希望透過美與藝術作為橋樑。平台已規劃今年四月與日、越合作，七月在台舉辦賽事，明年一月進軍成都，藉由文化交流緩和氣氛，傳遞正向能量。

​



上左起：周遊、李朝永，下左起：宣昶有賢伉儷。(圖/主辦單位 提供)

​理事長周遊分享其「退而不休」的理念，認為人要活就要動，除了持續投入文化教育，更與宣總裁一拍即合，將多年籌辦愛心活動的經驗注入選美平台。她認為，提供機會讓學生與大眾成長，本身就是一種實踐善意的公益行為。航嘉顯示亞太區總經理謝宇睿對此盛會深感榮幸，肯定宣昶有董事長與李雅楹會長為社會注入的新能量，並承諾未來將結合企業資源支持公益。

​WANN STAGE 的成功關鍵將在於賽事專業度、公益透明度與國際合作的穩定性。正如主辦單位所言，一個城市的高度不在於樓層數字，而在於它能為多少人創造可能。當燈光亮起，真正被照亮的應是社會的每個角落。

更多警政時報報導

【獨家】炫富網紅人設大崩塌(上) 美女網紅竟是「租屋蟑螂」！欠租數十萬遭法院判確定疑脫產逃債

【獨家】炫富網紅人設大崩塌(下) 林詠儀遭爆欠租不還還嗆房東 「有潔癖不敢上員工馬桶」拒繳房租！