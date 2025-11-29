宣示南高屏年底前提名 鄭麗文另肯定苗栗鍾東錦、台中楊瓊瓔

國民黨主席鄭麗文。周志豪攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

迎戰2026縣市長提名，國民黨預計12月中前，完成爭取連任的6縣市長提名。黨主席鄭麗文今天再宣示，南高屏3艱困選區縣市將是第二波提名縣市，年底前也會完成第提名。

國民黨明年將爭取連任縣市有台北市、桃園市、基隆市、苗栗縣、南投縣與連江縣6縣市。

鄭麗文表示，第一波希望讓現任縣市長優先提名，讓6縣市長都能順利連任，因為他們政績都非常優越，也受到市民或縣民高度支持。

此外，鄭麗文說，第二波艱困選區包含台南、高雄、屏東已經有同志上次代表黨參選縣市長，且後有很好的成績，過去3年來也一直在地方深耕經營，也是黨優先考慮，希望在年底前完成提名，讓大家提早布局、展開選戰，因為到明年投票僅剩一年時間。

只不過台南市長選舉，除有上次市長選舉惜敗的立委謝龍介外，黨內也有前立委陳以信表態爭取。鄭麗文回應，對有不同同志也表達參選意願，會根據縣市長提名特別辦法開始協調。

談到上屆因違紀參選遭開除黨籍的苗栗縣長鍾東錦，鄭麗文表示，鍾已經恢復黨籍，參選資格完全沒問題，所以上次也順利高票當選，過去近3年執政成績有目共睹，支持度、滿意度也高，對做出實際成績且受縣民愛戴的縣長，一定力挺，會提名鍾繼續爭取連任。

鄭麗文說，英雄不怕出身低，鍾東錦一定會是一個勵志的故事，在年輕時曾經誤入歧途，但我們都願意給年輕人機會、願意給人生第二次重新為這個社會付出、奉獻。

至於台中市長提名，鄭麗文表示，台中市必須延續盧媽8年非常精彩、優秀的政績，讓國民黨能夠繼續執政，所以台中市長選舉一定要幫台中市民提名最強、最優秀的人選。

鄭麗文說，國民黨政治人物有企圖心是健康、是好事，不需要擔心有超過1個人以上有意願為市民服務，重點是提名後能否無私團結，對有意爭取提名參選台中市長的立委楊瓊瓔有百分百信心，對大家期待很深的立院副院長江啟臣也是如此，相信透過黨的機制協調、完成提名，最後國民黨在台中一定會不分彼此，團結一致達到勝選。

鄭麗文也肯定，楊瓊瓔戰力很強，經營深耕，就像小太陽，有她的地方就充滿溫暖，非常接地氣的政治人物。

