宣示綠色轉型 台肥宣布停發股東會紀念品 碳足跡年省2000公噸碳排

台肥宣布自民國115年起停止發放股東會紀念品。圖為台肥大樓，台肥提供



為積極回應極端氣候挑戰，落實企業減碳與數位轉型，台肥每年發放股東會紀念品所增加的產品生命週期碳足跡超過2,000公噸CO₂e，為此台肥今天宣布，經審慎評估後，將自民國115年起停止發放股東會紀念品，以實際行動展現對環境永續的承諾，並攜手全體股東共同推動綠色轉型。

台肥表示，減碳行動向來是公司長期核心策略之一。2024年全公司溫室氣體排放量合計為437,694公噸CO₂e（二氧化碳當量），各營業據點與生產工廠均配合政府政策，推動De-N₂O自主減量計畫，同時導入再生能源、設定節電目標，並執行工場蒸氣廢熱回收等節能減碳措施。

廣告 廣告

依既有規劃，台肥預計於2030年達成全公司溫室氣體排放量減少46%，並持續朝2050年淨零排放目標邁進。

台肥進一步指出，每年因發放股東會紀念品所增加的產品生命週期碳足跡超過2,000公噸CO₂e，不僅加劇全球暖化，也提高氣候變遷風險。在全球永續浪潮下，台肥相信，股東更重視公司在環境、社會及公司治理（ESG）面的長期投入與整體表現，而非單一實體贈品。

除停止發放紀念品外，台肥亦同步鼓勵股東善用電子投票機制，以更便利、低碳的方式參與公司治理。台肥強調，邁向綠色生活是企業責無旁貸的使命，股東會減碳與數位化措施，正是公司持續深化永續經營、落實ESG承諾的具體展現。

更多太報報導

台美達成關稅協議 葉俊顯：對台灣3面向產生關鍵助益

台美關稅15%...彰化水五金業者這個年比較好過：季單、年單將回流

看好記憶體前景！台積電前董座劉德音斥資2.46億購入美光股票