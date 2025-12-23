「宣美伴舞」車炫承抗癌成功 曝康復喜訊：像收聖誕禮物！

車炫承曾是宣美御用舞者。（圖／翻攝自502bright Instagram）

34歲韓星車炫承曾是女星宣美（SUNMI）御用舞者、因出演真人實境《單身即地獄》打開知名度，近年則開啟演員生涯。擁有陽光外型和健壯身材的他，今年9月證實罹患白血病（血癌），正在接受治療。22日他透過IG親自宣布喜訊「各位，我痊癒了！」形容心情就像提早收到一份珍貴的聖誕禮物，消息一出立刻引發粉絲關注與祝福。

車炫承在IG發文，開心表示「這場看似永無止境的戰鬥，終於結束了」，他坦言從出現症狀的那一刻起，到正式被判定康復前，內心始終被恐懼包圍。「如果我好不了怎麼辦？」、「腦出血？腦梗塞？」腦中不斷出現各種最壞的可能性，甚至認為一切都朝著糟糕的方向發展。

不過突然他腦中閃過一個念頭，無論自己做什麼，都無法完全阻止這種惡化的趨勢。所以，即使無法扭轉局面，至少也要減緩它的速度，因為一旦連心態都垮了，只會讓情況更糟。談到化療過程，車炫承坦言一開始只覺得痛苦又難受，還分享一次難忘經驗，當時自覺狀況不錯，卻被護理師發現體溫逼近40度，緊急處理後才讓他意識到，原來那些不適與疼痛，並不全然是壞事，而是支撐他活下來的重要過程。

車炫承說，從那時開始他試著多笑一點，也發現恐懼和痛苦真的慢慢淡了。「我其實從來不敢想這一天會到來，所以現在感覺就像收到一份聖誕禮物。」未來，他想更好好照顧自己、過好生活，也希望把這份力量傳給還在與病痛奮戰的人。他直言過程一定很累、很辛苦，但請大家不要放棄笑容和希望，最後也再次感謝所有一路關心和支持他的人。

