宣美出道18年0緋聞！自爆「徐章勳是理想型」 他羞回：內心亂七八糟
出道18年從未傳出緋聞的南韓歌手宣美（선미，Sunmi），近日在綜藝節目中分享戀愛觀，意外自爆前輩徐章勳為「理想型臉孔」之一。徐章勳（서장훈）聽聞後害羞回應：「只是外表而已，內心亂七八糟的！」這段互動讓現場笑聲不斷。
宣美2007年以Wonder Girls出道，憑〈Tell Me〉、〈Nobody〉等曲成名，後轉solo推出〈Gashina〉、〈Siren〉等熱門作。2日在綜藝節目《我家的熊孩子》（미운우리새끼）擔任特別MC，她表示自己的戀愛經驗少到「用一隻手數得完」，她說：「在舞台上看起來很華麗，但一旦開始交往就會長久維持下去。我把曖昧期視為情感消耗，所以一旦確信喜歡對方，就會像直球說『別想曖昧了』。」
談理想型臉孔，宣美點名好萊塢演員馬特戴蒙（Matt Damon）和比利時足球球星凱文德布勞內（Kevin De Bruyne），她接著說：「其實我偶然看到徐章勳前輩打籃球時期的照片，臉型跟（我的理想型）很相似。」徐章勳聽聞後害羞地回應：「只是外表而已，裡面（內心）亂七八糟的。」
宣美對金承洙（김승수）母親的「我兒子還是單身」推銷，展現開放心態回道：「現在年齡有什麼關係呢。」但徐章勳接著說：「金承洙先生和我年齡差了大概25歲，他是1971年生。」宣美聽了則說：「跟我媽媽同歲。」引來發現場爆笑。宣美接著表示：「年齡無所謂，但如果我對媽媽說『我把女婿帶來了』，結果他跟我媽同歲怎麼辦？」她露出為難表情。
談到與弟弟們的深厚感情，宣美說自己至今仍會親弟弟們的臉頰，打電話時也會互相說「我愛你」，並解釋：「我從小就扮演媽媽的角色，給弟弟們做飯吃，準備上學的東西，一起去學校。」接著，宣美當場打電話給弟弟，兩人真的能親暱地互相說「撒郎嘿（我愛你韓文發音）」，讓全場都相當驚訝。
