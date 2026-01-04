宣萱曝與古天樂螢幕情侶傳聞真相！多年曖昧未開花 竟因他只把我當兄弟

記者林宜君／台北報導

娛樂圈長久以來流傳「螢幕情侶」傳說，有些搭配看似天作之合，卻未必真的發展成戀人。近日，宣萱接受網路節目專訪，再次談到與古天樂的關係，揭開多年緋聞背後真相。宣萱近日為電影版《尋秦記》宣傳時，接受網路節目《叔叔的愛》訪問，被問到與同齡55歲古天樂的關係。宣萱笑說，兩人在螢幕上常被稱為「最合襯的一對」，連身邊朋友都覺得二人「應該是一對」，但私下一直沒有發展，原因是古天樂只把她當「兄弟」。

宣萱透露自己至今仍單身，多年來曾多次傳出與古天樂緋聞。宣萱說：「跟他合作的次數比較多，且他的劇比較受歡迎，可能大家印象比較深。」主持人提到古天樂身材高大、英俊又風趣，難怪容易吸引目光，宣萱笑著補充：「在劇中我會喜歡角色，但拍《刑事偵緝案 IV》時，我喜歡的是徐飛，而不是古天樂，因為他私下並不是這樣對我，哈哈。」

宣萱進一步說明兩人相處模式：「他有時會把我當作男生看待，但我很喜歡這樣。我覺得對男同事，尤其是合作夥伴，寧願稱兄道弟，也不希望有曖昧。他把我當半個男人看待時，大家就不會誤會，不過觀眾可能會覺得螢幕上的情侶感很有看頭。」，宣萱的朋友也常驚呼二人合襯程度：「哇，你跟他站在一起簡直無敵。」主持人半開玩笑問：「那怎麼可能不結婚呢！」宣萱坦言，朋友和觀眾的看法都覺得二人很搭，但宣萱強調：「我自己也覺得我們合襯，而且我很了解他，他也了解我。做朋友就要真心相待。」

2019年7月更有大陸網友爆料二人年底要結婚，但古天樂經紀人出面否認：「當然不是！」古天樂過去承認過的女友只有黃紀瑩一人，對緋聞向來低調。（圖／Rolling Stars Workshop提供）

古天樂如今已升格「古老板」，宣萱坦言與他相處仍直言不諱，但會斟酌方式：「有些事不重要，就選擇不說；但重要的事，我會用輕鬆方式告訴他，他一定會聽。」兩人同期進入 TVB，合作過《尋秦記》、《天地男兒》、《寵物情緣》與《刑事偵緝檔案 4》等作品，累積不少「CP粉」。雖然兩人曾被傳將結婚，2019年7月更有大陸網友爆料二人年底要結婚，但古天樂經紀人出面否認：「當然不是！」古天樂過去承認過的女友只有黃紀瑩一人，對緋聞向來低調。宣萱則坦言，與古天樂雖未成戀人，卻仍是彼此心中重要摯友。

