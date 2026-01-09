宣萱見古天樂扛重壓先躲為妙

古天樂（左）、宣萱9日宣傳《尋秦記》，2人展現出好默契。（杜欣穎攝）

電影版《尋秦記》9日在台上映，港劇版的螢幕情侶檔古天樂、宣萱時隔25年合體來台宣傳。兩人昨接受聯訪時，展現好默契，宣萱先是引用劇中台詞，「我繼續當八婆」，古天樂立刻接：「她是八婆，那可以叫我八公啦。」看見許多台灣粉絲熱情支持，除了宣萱直呼彷彿回到25年前，古天樂也感性表示，「很感動，我希望之後更多機會可以來台灣跟大家見面。」

這回拍攝《尋秦記》電影版，監製古天樂找回不少原班人馬，問到演員中有誰比較難找回來？他坦言，現在很多人不在這一行，沒有對方的電話找不到，能找的都找了，有些還在電視台拍戲，要他們請假有點難。宣萱和古天樂儘管認識多年，她爆料古天樂很忙，連吃飯都很難約出來，「我跟林峯峰很辛苦才能約到他吃飯，吃飯也會談公事，那時候說要拍這部，也是吃飯時跟我們說。」

廣告 廣告

不少人都覺得古天樂很嚴肅，但宣萱透露：「他很皮的！他現在要管的很多，私下不會凶，只要不要碰到他的點就好。」這讓古天樂忍不住追問：「我的點是什麼？」一句話逗笑全場。古天樂身為監製，在拍片現場需要顧慮很多，壓力大，宣萱笑說不會上前安慰，「我會躲起來，這時候做好自己的演員本分就可以，不要煩他。」

過了多年，兩人外表依舊凍齡，問到保養祕方，宣萱謙稱，「不可能沒變，保持開心很重要」，倒是古天樂幽默表示，他靠「不睡覺」保養，「我喜歡晚上工作，凌晨3、4點才睡，7、8點就起床。」媒體詢問宣萱，認為古天樂最放鬆時究竟是什麼時候？古天樂一旁搶答：「睡覺的時候。」讓宣萱吐槽：「我覺得你睡覺時也很不放鬆。」

古天樂身為老闆，一直希望可以多給新演員機會，「觀眾不太認識很多新演員，他們是我們未來的希望，我想幫下一代，讓他們多一些機會。」談到台灣新生代演員中有沒有想要合作的，他坦言當然有，不過不方便一一點名。

兩人都稱這次在台的宣傳時間太短，問到有沒有遺憾沒做到的事？古天樂說，如果時間待長一點，會拿一天來好好睡覺，宣萱則笑回：「我肯定是吃啊，說到台灣就是吃。」這次宣傳，可惜林峯無法跟著來台，古天樂說，希望大家可以多多支持《尋秦記》，下次來台就可以是慶功宴，之後也能帶林峯一起來，讓他和台灣粉絲說說話。