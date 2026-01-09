宣萱認了「不只是好朋友」！古天樂放話揪林峯來台會影迷

古天樂和宣萱久違來台宣傳電影《尋秦記》。（圖／華映娛樂）





香港電影《尋秦記》今（9）日舉行記者會，古天樂與宣萱睽違25年再度合體來台宣傳，香港上映一週票房就突破5000萬港幣（約新台幣2億元），勾起影迷們滿滿回憶殺！古天樂許願下次來台就是電影慶功宴，想帶林峯一起來會一會台灣影迷：「到時候讓他和台灣粉絲說說話！」

超級工作狂古天樂監製主演《尋秦記》勤跑宣傳、行程緊湊，坦言沒有太多時間能夠出去走走、吃美食，笑說下次來台希望先在房間睡久一點，平常習慣在晚上工作他表示：「我睡不太多，通常都3、4點睡覺，8、9點起來。」暌違12年再度訪台，他說：「如果有一部戲受到你們歡迎，我當然要過來，說實在，我真的有想過來這裡拍戲。」

古天樂提攜後輩不遺餘力，直言：「給我機會去選，我會選年輕一代演員，想幫助下一代去拍一些電影，這些演員大家可能不認識，但我就多找他們拍戲，因為他們就是未來的希望！」被問想合作的新生代台灣演員，他坦言心中名單很多人：「有！但不方便一一說出來，不過我覺得新的演員都應該多給他機會。」

常被認為很嚴肅的古天樂，宣萱透露他私下其實很搞笑，只是因為擔任電影監製的關係需要管理很多：「他現在要管的東西比較多，但私下不會很兇啦！只要不要碰到他的點就好了。」一旁古天樂困惑問道：「我的點是什麼？」逗樂全場！她說兩人合作20多年：「不只是好朋友，是老拍檔！」《尋秦記》全台熱映中。



