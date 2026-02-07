宣萱離開TVB原因曝！拒絕「取悅」高層 33年演藝路：不開心就走

娛樂中心／唐家興報導

經典港劇《尋秦記》近期重映再度勾起劇迷回憶，也讓女主角宣萱成為話題人物，宣萱、離開TVB原因等字眼瞬間衝上熱搜。日前她受邀登上陳志雲主持的專訪節目，首度公開當年告別老東家無線電視（TVB）的內幕，宣萱直言這決定無關酬勞高低，而是內心「那一關」真的過不去，引發網友熱烈討論。

【宣萱揭離巢真正理由：拍馬屁我做不到！】

提及當年離開老東家的轉折點，宣萱展現一貫的直率性格表示：「其實原因很簡單，就是整個運作模式讓我感到不舒服。」她感嘆過去只要精進演技、用實力說話就能獲得掌聲，但隨著職場文化轉變，專業似乎不再是唯一標準。「當工作變成要去取悅不想取悅的人，甚至得靠拍馬屁來上位，我自問做不到，所以選擇離開。」

《尋秦記》近期重映再度勾起劇迷回憶，也讓女主角宣萱成為話題人物。（圖／翻攝自宣萱IG）

【曾公開砲轟公司！笑謝陳志雲當年沒冷落】

主持人陳志雲在節目中也翻出1994年的舊帳，當時宣萱與古天樂在節目中大膽質疑公司過度依賴歌手拍戲，更直指劇組遲到歪風，而當時的高層正是陳志雲。宣萱聽聞後開玩笑回應：「感謝你當年沒把我雪藏（冷凍）！」展現出她即便身處演藝圈，依然保有直言不諱的俠女心腸。

【人事更迭成關鍵 宣萱：不開心我就走】

除了職場文化，宣萱也坦言環境與人際關係的變動是最後一根稻草。她感性提到：「以前合作的夥伴很有默契，但後來老戰友紛紛離職，新進人員合不來，工作起來就會變得很辛苦。」她強調自己是個憑直覺做事的人，對她而言，心理狀態重於一切，「不開心，我就走。」這份灑脫也讓她活出自我。

【與古天樂有革命情感 互稱兄弟沒火花】

至於萬年緋聞對象古天樂，宣萱也給出了標準答案。兩人相識超過30年，雖然是觀眾眼中的「夢幻螢幕情侶」，但她笑稱兩人完全不電，反而更像「兄弟」。她形容自己性格中性，古天樂也沒把她當小女人看，但兩人交情匪淺，「只要我有需要，他一定會站出來幫我。」

從拒絕討好高層到勇敢跳出舒適圈，宣萱的故事不僅揭露了演藝圈的生態，更展現了一名資深演員對專業與尊嚴的堅持。

