宣誓唯一效忠中華民國 李貞秀：去年到對岸辦放棄國籍兩次被拒

民眾黨6名新任立委今（3）日到立法院報到，陸配李貞秀國籍爭議備受討論。李貞秀今日說，他去年曾到對岸申請放棄國籍，但兩次被公安局拒絕，就如通陸委會主委邱垂正所言，沒有陸配放棄中華人民共和國國籍成功過，她並強調，她唯一效忠中華民國，從來沒有拿過中華人民共和國的護照，唯一僅有的一本就是中華民國護照。



李貞秀今日受訪時說，她熱愛台灣，認同中華民國，昨日中選會已經頒發當選證書給她，她今日也在大法官面前完成宣誓，成為立法委員，唯一效忠中華民國，雖然她不在台灣出生，但到台灣落地生根，生兒育女工作繳稅，在台灣居住超過30年，5個小孩都是台灣人，在台灣住的時間比在大陸還久，請國人同胞放心，她保護台灣的決心不比任何人少。

自曝曾到中國申請放棄國籍 李貞秀： 縣公安局完全不受理 ​

李貞秀說，去年在賴政府要求陸配適用《國籍法》之後，她曾特別飛到香港，再從香港搭高鐵到衡陽，一路拿的都是中華民國護照，出入大陸一樣適用台胞證才能入境，重點是她到了出生地的衡南縣公安局出入境管理局，想要申請放棄國籍，但縣公安局完全不受理。



李貞秀表示，她後來又再跑了一趟市公安局出入境管理處，同樣不被受理，就如通陸委會主委邱垂正所言，沒有陸配放棄中華人民共和國國籍成功過，昨天她的辦公室收到內政部公文，還附了一份簡體字的申請書，什麼時候中華民國內政部開始幫對岸跑公文了？她會把她在對岸公安局簽署不受理的文件轉交給內政部。



李貞秀表示，對岸的公安都很政治正確，都告訴她說台灣人又不是外國人，所以不讓她放棄國籍，只說辦理放棄戶籍很好辦，但放棄國籍當然不行，事實證明不是民進黨立委吳思瑤所說，花30秒就可以放棄國籍。



李貞秀並強調，她從來沒有拿過中華人民共和國的護照，唯一僅有的一本就是中華民國護照，若兩岸發生衝突，效忠對象絕對是中華民國，因為她是在中華民國憲法宣誓的立法委員，沒有任何問題。



更多風傳媒報導

