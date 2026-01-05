宣誓就職委內瑞拉代理總統 羅德里格斯稱馬杜洛「英雄」

羅德里格斯(右1)宣誓就任委內瑞拉代理總統。

就在馬杜洛於美國紐約出庭時，委內瑞拉副總統兼石油部長羅德里格斯，正式宣誓就任代理總統。她稱讚馬杜洛夫婦是「英雄」。（戚海倫報導）

美國有線電視新聞網CNN報導，羅德里格斯就任委內瑞拉代理總統，她呼籲和美國合作，在此同時，委內瑞拉民眾對未來的局勢感到擔憂。在羅德里格斯宣誓就職之際，數百位支持馬杜洛的抗議者揮舞國旗，舉著布條，走上首都卡拉卡斯街頭。

CNN報導，羅德里格斯的就職宣誓儀式，由她的哥哥、全國代表大會議長豪爾赫‧羅德里格斯主持。委內瑞拉代理總統羅德里格斯說，她懷著沉重的心情宣誓就職，因為她認為，總統馬杜洛和第一夫人遭到綁架。包括中國、俄羅斯和伊朗大使都率先祝賀羅德里格斯就職。

另外，委內瑞拉政府今天發布了《外部動亂國家法令》，這項法令賦予總統廣泛的權力，命令安全部隊抓捕「任何參與推動或支持」美國對這個南美國家發動襲擊的人。這份日期是上星期六的文件，是由已經被罷黜的總統馬杜洛所簽署，他是在當天上午被美軍抓獲，目前被關押在紐約。