宣誓打破綠色魔咒 鄭麗文：2028成為最大黨

國民黨主席鄭麗文：「我們要重點突破，我們要翻轉，打破綠色執政的魔咒，2028年我們要成為真正代表台灣主流民意的最大政黨。」國民黨新任主席鄭麗文走馬上任，宣示2028奪回政權，成為全台最大黨。

國民黨主席鄭麗文：「心情很好，然後希望第一天上班能夠順利圓滿。」正式接任黨魁，鄭麗文心情非常好，一早還在臉書大玩AI雪景特效，接著召開任內首次中央評議委員會議。

不過前黨主席朱立倫卸任前追認的中評委主席團成員，部分人缺席，似乎不太給面子。國民黨主席鄭麗文：「我們就尊重大家行程安排，因為我們中評會主席團主席也好，或是我們的中評委，人數都非常的龐大。」

廣告 廣告

台北市黨部主委由戴錫欽留任。（圖／TVBS）

而人事部分，考紀會主委擬由組發會前主委張雅屏接任，至於全台縣市黨部主委名單底定，大部分留任，包括台南黨部主委謝龍介、高雄柯志恩、屏東蘇清泉、雲林張嘉郡，而外界關注台北市黨部主委人選，最終由代理主委戴錫欽接任，清一色都是民代。

國民黨主席鄭麗文：「高度的尊重地方的生態跟需要，也希望是充滿戰鬥力。有很多留任，是他們本來就有很鮮明的任務以及很重要的使命。還有我們還有很多地方我的謝票行程都還沒有完成，所以全台灣都會去，但是沒有錯，重點會放在南台灣。」

誓言奪回南台灣，鄭麗文備戰2026，化身「行動黨主席」，要深入地方，號召黨員回娘家。

更多 TVBS 報導

藍推不在籍投票 林楚茵喊沒在怕：國民黨忘了昨天的痛？

拚2026！鄭麗文全台新人事名單一次看 「他」接北市黨部主委

喊普欽不是獨裁者惹怒歐洲？鄭麗文駁「子虛烏有」：有安排會面

鄭麗文演說「國民黨是獅群」！馬英九聽到爆哭 他點出落淚關鍵

