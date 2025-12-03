「宣誓效忠」為中配參政解套？梁文傑：清楚定義法律效力或可討論

立法院內政委員會今天舉行「國籍法」修法公聽會，陸委會副主委梁文傑(左)、內政部次長吳堂安應邀與會。(記者田裕華攝)

〔記者李文馨／台北報導〕中配參政權爭議延燒，立法院內政委員會今天舉行「國籍法」修法公聽會，部分學者提出「宣誓入籍效忠我國」的方式解套。陸委會副主委梁文傑表示，若有學者、實務界人士把宣誓法律的效力定義清楚，也許可以討論；內政部次長吳堂安則重申，國籍法無以切結書替代的規定，這並沒有解釋的空間。

現行「國籍法」第1條規範，中華民國國籍之取得、喪失、回復與撤銷，依本法的規定。不過，近期中配因具有中華人民共和國國籍被解除公職，引發藍營反彈，國民黨團總召傅崐萁已提案修法，增訂大陸地區人民參選公職，不適用國籍法放棄國籍規定。

吳堂安表示，有關修正國籍法第20條規定，擔任公職負有國家忠誠的義務，這是全體國人一致適用的規定，只要欲擔任公職者，具有我國以外之國籍均應放棄，不論是陸配或是新住民，只要成為中華民國國民就要恪遵中華民國法令。

吳堂安提到，行政院秘書長在112年的函釋一再強調，中國大陸人民不具我國國籍，非屬我國民，一旦取得中華民國的身分之後，既然轉化為我國國民、擔任公職，就一定要恪遵我國國籍法20條規定。他說，國籍法並無以切結書替代的規定，這並沒有解釋的空間，且大陸能否放棄國籍，是中華人民共和國的權利與義務，我們沒有修法必要。

梁文傑表示，大陸人是否適用國籍法，大家的看法南轅北轍。國籍法20條原先規定在選罷法中，後來被移到國籍法，如果今天這個條文還在選罷法中，爭議會比較少，因為大家就不會爭議國籍法是否適用大陸地區人民。

他也說，陸委會尊重內政部解釋，所謂外國籍就是中華民國以外的國籍，不管這個國家是否被台灣承認、是政治實體或武裝團體等都一樣。他舉例，全世界只有土耳其承認「北賽普勒斯共和國」，台灣還是會要求該國籍人士必須放棄北賽普勒斯共和國的國籍，才能擔任公職人員。

對於宣誓效忠的說法，梁文傑指出，台灣相關法律中並沒有規定，宣誓之後的法律效力為何，並不清楚，如果有學者、實務界人士可以把宣誓法律的效力定義清楚的話，也許可以討論。

