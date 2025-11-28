宣誓效忠、註銷陸證 為陸配解套

新黨5月舉行「挺陸配、反霸凌」大遊行，數百民眾上街相挺。（本報資料照片）

國民黨立院黨團提案修正《國籍法》，放寬陸配不適用該法放棄外國國籍之規定，引起府院反彈；不過，前民進黨立委林濁水認為，要陸配回大陸放棄國籍「會遇到大麻煩甚至被迫害」，的確強人所難，富察案就是非常不幸的例子。他建議可用「提繳中國證件並註銷」、「宣誓入籍效忠我國」的方式解套。

他說，若陸配確實無法在政治條件下放棄中國國籍，強迫其必須依照《國籍法》辦理，是強人所難，因此若陸配真心擁護中華民國、願意放棄大陸國籍，應在台灣移民署辦理手續，而非冒著被迫害的風險回到大陸辦理。

林濁水具體建議，可比照先進國家入籍程序，首先到移民署繳交包含護照的身分證件、聲明作廢，並宣誓「唯一效忠中華民國」，這當然也需要修法，但與國民黨的「胡搞」修法完全南轅北轍，是比較穩妥的辦法。

對此，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱也認為，陸配擁有中華民國以外的國籍必須先放棄，就像其他雙重國籍的公職人員也要在一定期限內放棄，若在放棄時有困難，用什麼方式達成實質放棄國籍的認定，這可以討論，但不是修改《國籍法》，讓陸配不受單一國籍的限定，「問題不是出在法律的規定，是出在實質放棄台灣以外的國籍要如何去認定」。

他指出，大陸選擇性准許或不准許公民放棄國籍，例如越南、日本是要求單一國籍國家，也有大陸人歸化為越南或日本公民，「那為什麼中共允許這些人放棄國籍呢？」所以問題出在中共選擇性刁難到台灣來的對岸人民。

鍾佳濱強調，《國籍法》只有認定問題，沒有法律修改問題，所以若要在台灣服公職，可以通過很多程序去認定沒有外國籍。