室內兒童樂園推聖誕轉轉趣活動

歡樂耶誕，基隆全市7區室內兒童樂園12月24、25日推出「聖誕轉轉趣」活動，歡迎踴躍至各樂園的線上系統預約登記，或於活動當日至現場排隊，市府兒少處將以神秘小禮喜迎入場孩童。

兒少處說明，自市長謝國樑上任後，積極推動「一區一特色室內兒童樂園」政策，希望為生長在雨都的孩子們打造專屬的室內遊樂空間，提供孩子們一個安全、盡情放電的室內遊戲場域，讓家長和孩子們共享親子時光。

兒少處為迎接即將到來的聖誕節，並與喜愛樂園的孩子們慶祝7區樂園總人數即將突破50萬人次大關，該處將於12月24日、25日兩日，在7區室內兒童樂園推出「聖誕轉轉趣」活動，透過趣味之肢體互動，每一位到訪之孩童皆可獲得神秘小禮物。

兒少處長吳雨潔指出，基隆7區室內兒童樂園成效斐然，累計到館人數將邁入50萬大關。各區樂園入園人數連年成長，高品質的體驗不僅造福在地家庭，更帶動外縣市觀光人潮，廣受好評的口碑已讓室內兒童樂園成為基隆的幸福新地標。

「聖誕轉轉趣」活動資訊可鎖定兒少處粉絲專頁，歡迎踴躍至各樂園的線上系統預約登記或現場排隊。