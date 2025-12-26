室內兒童樂園第一品牌深耕高屏 「追風奇幻島」延續長期公益理念

宋雲飛長期推動公益理念，邀請多個公益團體與身心障礙兒童搶先體驗全新館區。 圖：追風企業營運本部/提供

[Newtalk新聞] 為滿足高屏地區家庭對高品質親子休閒空間的高度需求，全台最大室內兒童樂園品牌「追風奇幻島」，在高雄夢時代旗艦店既有一館「AI機器人星球」的基礎上，再斥資上千萬元打造全新主題二館「AI動感星球」，雙園合計近2000平方公尺，今(26)日盛大開幕，成為高屏地區面積最大、設施最齊全的超級旗艦店，在娛樂、學習與體能發展三大面向皆大幅升級，將持續穩居高屏地區親子假日首選的遊樂目的地。

開幕活動中，追風奇幻島特別邀請多個公益團體與身心障礙兒童搶先體驗全新館區，延續創辦人兼總經理宋雲飛長期推動的公益理念。他表示，未來將在親子娛樂、兒童友善及社會關懷三大方向持續深耕，歡迎企業、學校或公益團體透過IG官方帳號或email(fantasyisland.cares@gmail.com)洽詢合作，共同為孩子打造更多美好且值得記憶的成長時光。

自 2019 年起，追風企業已服務超過1萬名身心障礙兒童，並持續推動「有愛無礙」公益計畫；今年，更是推動「兒童關懷」公益計畫，目前已提供近100組免費公益團體。未來，追風也將持續擴大與社福單位合作，讓更多孩子能在友善、安心的環境中自由玩樂。

全新「AI動感星球」引進全台最豐富的兒童娛樂設備，打造兼具趣味、挑戰與安全性的遊戲體驗。除了最受孩子喜愛的經典大型關卡設施「繩網迷宮」、「探索樂園」、「百萬大球池」外，更推出90度高速俯衝的「魔鬼滑梯」、能提升膽量與自信的「攀岩」挑戰等多項亮點設施，滿足不同年齡層的遊玩需求，誠摯邀請各地家庭前來探索全新的奇幻遊樂世界、體驗升級後的親子互動與遊戲魅力。

夢時代部長吳肇礎、追風奇幻島創辦人宋雲飛、南家扶中心督導王惠芳共同剪綵。（左至右） 圖：追風企業營運本部/提供