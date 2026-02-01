室內兒童樂園 春節不打烊

基隆室內兒童樂園春節不打烊，除夕外天天開館，二月十一日起限量送「小樹」紅包袋。（巿府提供）

記者鄭鈞云∕基隆報導

為迎接新春佳節，基隆市「室內兒童樂園」讓愛不打烊！全市七區室內兒童樂園春節期間除了除夕（二月十六日）休館外，其餘天數皆正常開放服務；「親子館及祖孫館」則配合中央節慶放假，於二月十五日至二月二十三日春節期間休館。

為迎接新年到來，市府兒童及少年事務處特別規劃「親子館＋室內兒童樂園新春送紅包袋」活動，自二月十一日起於基隆各親子館、祖孫館及室內兒童樂園限量發送「小樹」紅包袋。紅包袋上的「小樹」圖案不僅是兒少處的標誌，更象徵以專業守護與溫暖陪伴的初心，陪著孩子穩健成長、茁壯，誠摯邀請親子家庭把握機會領取，共迎新年好運。

各親子館及祖孫館將各發送一百份紅包袋，各室內兒童樂園則每處提供兩百份；另配合七堵室內兒童樂園全新「大童區」正式與大家見面，特別加碼提高發送數量至三百份，讓親子家庭在體驗更豐富、多元遊戲空間的同時，也能獲得滿滿的新春祝福。

兒少處處長吳雨潔表示，親子館與室內兒童樂園是市府長期用心經營的重要親子友善據點，提供孩子安全、適齡的遊戲與學習環境。此次透過紅包袋的限量發送，希望讓家長在陪伴過程中獲得支持，讓孩子在歡笑中迎接新的一年。吳雨潔處長也提醒，紅包袋數量有限，歡迎大家攜家帶眷走進親子館與室內兒童樂園，在春節前夕共度親子同樂的美好時光。活動詳情可至兒少處官網（https://www.klcg.gov.tw/tw/children）及臉書（https://www.facebook.com/share/1JpkV7Mukf/?mibextid=wwXIfr）查詢。