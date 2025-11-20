室內型漁電共生場免環評 環團指光電三法存在漏洞

整個山坡地被剷平，砍了樹卻裝設大面積光電，高雄大樹和山光電開發案引發破壞水土保持的疑慮。上週光電三法修法通過，未來山坡地1萬瓩或5公頃以上需環評，當地環團表達這是遲來的正義。

馬頭山自然人文協會長黃惠敏表示，「它對於在地社區、在地居民，關於選址不當的開發也是一種遲來的正義。」

不過針室內型漁電共生光電開發，彰化環保聯盟則認目前缺乏公民參與，沒有環評也不用環社檢核，此次修法沒有補強成了漏網之魚，更指出有示範場甚至還回填大量營建廢棄物，呼籲應補起漏洞。

彰化環保聯盟研究員林政翰認為，「這個漏洞應該要趕快補起來，不然台灣就會開始出現更多這種假養殖真種電還真回填廢棄物，這樣的假漁電共生場。」

對此環境部表示，若是既存室內養殖場加裝光電板則視為屋頂型光電開發，本來就免環評，但如果新設就不一樣了。

環境部環保司長徐淑芷回應，「既有的建物上面去加設太陽光電板，本來就排除在環評認定標準，本來不是漁塭，去新設一個漁塭，我們另外有針對漁塭的設置也有另外規範，需要環評。」

外環團也對於潮間帶生態豐富、保護海岸等種多功能，卻未列為光電禁建區而感到失望，同時也質疑此次母法拿掉國家公園需環評也是大漏洞。環保司回應，在潮間帶的敏感區開發仍需環評，另外國家公園署表態國家公園不能開發光電，若真要開發須先獲許可。