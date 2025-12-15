室內戶外滿滿史努比，一起走進花生漫畫日常～濟州島Snoopy Garden
來到濟州島，Mico最期待的行程之一
就是裡裡外外都找得到史努比的『史努比花園Snoopy Garden』
來到史努比花園的方式，可以選擇搭公車
不過來訪這天因為前一天天氣不佳
當天一早也是有點下雪有點陰天的狀態
最後選擇撒錢搭uber(≧∀≦)
不過，就算搭uber一樣得行經山路花個四五十分鐘才會到(￫ܫ￩)
抵達史努比庭園snoopy garden時，大門內有不少停車格
要是自駕遊也不用擔心車子停放問題(ゝ∀･)
停車場這裡還有一台印有史努比和它那群好朋友們的圖案
不知道這台公車有沒有幫忙載客吼?!
兩萬坪的占地空間
可分為室內「花園屋Garden House」及室外「戶外花園Outdoor Garden」空間
眼前這幢白色建築，就是室內館-「花園屋Garden House」
不囉嗦~為了趕快看到史努比，趕緊朝室內館衝一波
|| 史努比花園Snoopy Garden。「花園屋Garden House」
室內館的建築物外觀是簡單素淨的白色
一樓玻璃窗貼著一些史努比的圖畫
雪地的背景很符合這天來到濟州島的季節與天氣(๑´ㅂ`๑)
從右側入口進去，會先看到室內館與戶外區的平面圖以及票價告示
接著就可以準備到大廳售票處買票
現場除了人工售票，一旁也有自助售票機台可以自行購票
待會兒記得用票根上的QR CODE對準機器掃描處
掃碼成功，就可以準備進去會會室內館裡的史努比與它的好友們嚕ヾ(*´∀ ˋ*)ﾉ
室內區域分為五大主題區
分別為「Hello, Peanuts」、「Peanuts Everyday」、「Snoopy in the Woods」、「Peanuts Town」、「Snoopy Secret House」
展出內容包含了漫畫手稿、影片及立體佈置等等
可以欣賞到史努比、查理布朗和其他朋友們的日常寫照
一開始就看到廊道旁的室內庭園裡竟然還有史努比與它的狗屋
OMG~~太可愛了吧｡:.ﾟヽ(*´∀`)ﾉﾟ.:｡
不過只能透過玻璃窗欣賞，無法靠近的史努比和它的窩
哈~真怕自己失控衝破玻璃窗跑進去零距離欣賞XD
繼續朝路線方向參觀
see...是史努比和它那群朋友們的關係圖耶(*‘ v`*)
雖然年少時看過不少史努比的卡通
但現在只對那群朋友們的臉孔有印象，叫得出名字的卻屈指可數@@
好在一開始的室內館牆上有各個角色的人物介紹
多少拉回一些角色們的記憶
不過只有英文和韓文的解說呦(ゝ∀･)
這天一早就來報到，館內遊客還沒那麼多
剛好可以慢慢走、慢慢逛、慢慢拍
廊道上的四格漫畫
主要以英文呈現(下方會有韓文)
廊道旁又是一個沒法近距離接近的史努比
而且還是差點被白雪覆蓋的史努比欸(づ′▽`)づ
在這裡還可以和大夥兒來張合照
是說，好像站哪裡都會擋到其中一個角色吼?!:P
架上也有很多史努比短篇漫畫可以看
越往內走，也開始有彩色漫畫出現了
室內展區也有不少以動畫裡的場景實體造景供旅客拍照
也有提供幾本漫畫讓遊客翻閱
逛到這裡，終於看到一個室外拍照區了
是可以走出去靠近的那種戶外區
see....是太空史努比船艙耶(・∀・)
在這裡可以近距離和史努比、糊塗塌克、查理布朗一起合照呦ヾ(*´∀ ˋ*)ﾉ
接下來是展區中幾個有趣的互動裝置
像是史努比駕駛的校巴
SNOOPY上課的教室模擬
跟著花生漫畫裡的主角們一起過馬路
每一處都超好拍(✪ω✪)
館內還提供許多空白的明信片以及史努比印章
讓遊客可以自由創作專屬的史努比明信片
牆面上的偷窺孔(喂~不正經XD)
是窺探史努比的日常沒錯:P
走道盡頭跟著夥伴們一起鑽進狗屋內
螢幕上播放的是透過四季變換的動畫，一樣是呈現史努比的小小日常
牆上的磁吸服裝擺了好幾件，是讓遊客幫史努比換裝用的
最後還有幾個史努比每天活動的背景
超殺記憶卡空間的
記憶卡容量真的要準備大一點才行
離開室內館前
還有幾台有趣的機器
像是有著史努比造型的冰淇淋、史努比造型的紀念幣機
|| 史努比花園Snoopy Garden。「戶外花園Outdoor Garden」
「史努比庭園」不只有室內展覽區「花園屋Garden House」
還有遼闊明亮好拍的室外庭園「戶外花園Outdoor Garden」
園區內摘種200種植物，不同季節來都有不一樣的自然景色
有綠意盎然、百花綻放的春、夏
粉色芒草、楓葉點綴的秋天
而這次來訪則是被白雪覆蓋整個庭園的冬季
戶外庭園的另一賣點還有超多史努比1:1大公仔
一開始先來到小朋友們很愛的體驗區-「比格犬童子軍營地」
木製遊戲架和吊橋小木屋
就算被大雪覆蓋，還是難以阻擋小朋友想玩的心
就算下雪，SNOOPY和他的好朋友Woodstock仍不減露營的興致
小山丘上這裡則是「小說王SNOOPY廣場」
查理布朗與朋友們一同躺在小山丘上發呆休息
順著參觀路線指標走
接著來到了「花生沈思地」
是不少旅遊來到這裡必打卡的背景
想跟瑪西、派伯敏特·佩蒂和影也沒問題
經典場景「查理布朗的棒球場」
就算下著雪，查理布朗還在投球
就像在漫畫中無盡挑戰的勇氣
有充滿挑戰的查理布朗，另一邊也有垂頭喪氣的查理布朗
戶外庭園有超過百個組合的打卡場景
原本也想逐一解鎖
但想好好在雪地上行走真的不容易啊XD
最後循著史努比的影子走
來到了植物小教室「露西的園藝學校」
戶外仿製了露西的花園
可惜冬天很難拍得出來
只好拍拍神出鬼沒的史努比囉ヾ(*´∀ ˋ*)ﾉ
接著走進「露西的園藝學校」
建築內有介紹相關的種植技術和道具、以及教室場景
建築裡還有一間供遊客拍照打卡的攝影室
裏頭有拍照機和各種道具
可以在這裡留下美好的回憶
|| 史努比花園Snoopy Garden。紀念品販售部
結束了戶外庭園
最後當然是來到讓荷包消瘦的紀念品販賣部囉XD
商品種類很多，舉凡日常生活用品抱枕玩偶、吊飾、收藏公仔都有
一不小心，錢錢就飛走了。。。。。
在這裡還可以看到飛在空中的史努比(誤)
2萬坪的占地空間，以「Peanuts, Nature & Life」為理念規劃出11大主題區域
腹地超廣，不論室內還是戶外都有史努比、主角查理布朗及眾多好朋友們貫穿每一處場地
可以近距離看到史努比、查理布朗以及它們的那一群朋友們
是來到史努比花園最開心的事
這次雖然因為積雪，沒法將戶外庭園區逛遍
但還是拍得不要不要的
有計畫將「史努比花園」納入行程的旅人
建議多安排點時間、記憶卡空間帶足，就能開開心心的走進花生漫畫日常喔｡:.ﾟヽ(*´∀`)ﾉﾟ.:｡
濟州島Snoopy Garden
제주특별자치도 제주시 구좌읍 금백조로 930
(+82)64-805-1118
週一至週日9:00-18:00
玩・樂 最浪漫的教養
再忙也要一起玩！
與孩子的幸福時光～陪孩子遇見美好的事！
更多親子旅遊 X 親子創意生活資訊，請到「親子就醬玩」：www.kidsplay.com.tw
圖文作者：親子就醬玩駐站作家「Tina就愛趴趴造」
其他人也在看
赤馬年要來了！命理師示警「4生肖犯太歲」 3招化解厄運
今年即將進入尾聲！命理老師柯柏成也點名4生肖明年犯太歲，運勢起伏變動較大外，談好的事情常面臨不可預期的變化，且關係易出現破裂，甚至情感上容易出現競爭對手，並曝光化解厄運方式。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 47
冷氣團發威！全台成「凍蕃薯」 未來一週天氣變化一次看
即時中心／廖予瑄、謝宛錚報導冷氣團持續發威！中央氣象署預報員曾昭誠今（14）日下午指出，受到大陸冷氣團影響，預計今晚到明（15）日清晨會是這波冷氣團氣溫最低的時間點；明日白天冷氣團會減弱，各地的氣溫也會明顯回升。另外，下週三（17日）、四（18日）將會有另一波東北季風，但是不會有這波冷氣團強。民視 ・ 1 天前 ・ 3
名醫點名「3種早餐」他不碰！恐提高「4種癌症」機率
生活中心／張予柔報導早餐看似簡單，卻可能成為健康隱憂，日本癌症權威、帝京大學福岡醫療技術學部教授佐藤典宏直言，許多人每天習以為常的早餐內容，其實暗藏致癌風險，若長期攝取不當，恐增加罹患「癌王」胰臟癌，甚至大腸癌、肝癌與乳癌的機率。他坦言，自己多年來在早餐選擇上有明確原則，有3類食物「幾乎不碰」。民視健康長照網 ・ 6 小時前 ・ 16
柯建銘喊「沒有不副署的空間」 林濁水嘆：議事熟稔第一
為杯葛在野黨強勢修《財劃法》，行政院15日召開記者會，行政院長卓榮泰宣布「決定不予副署本次修法」，此舉被外界質疑違反憲法。綠委總召柯建銘雖認為沒有不副署的空間，但未反駁其他人的觀點。民進黨大老林濁水直言，柯到底議事熟稔，憲政遊戲要玩到這荒唐的地步？中時新聞網 ・ 57 分鐘前 ・ 11
蕭敬騰陪同辦離院手續 Summer悼亡父悲痛喊：會適應的
「老蕭」蕭敬騰的妻子、經紀人 Summer（林有慧）在證實父親林光寧辭世後，15日再度於臉書發文，寫下「沒有爸爸的日子 Day 2」，記錄失去至親後的第二天心情。她形容當天是星期一，原本預報降溫，實際卻是晴朗好天氣，陽光灑落，與內心的失落形成強烈對比。當天她再度走進北醫，辦理父親離院的相關流程，坦言心中其實帶著抗拒，但仍選擇親自前往，除了完成必要手續，更重要的是向一路照顧父親的11樓護理團隊表達最深的感謝。中時新聞網 ・ 1 小時前 ・ 4
認真吃飯也能瘦，孫儷「乾淨飯」減肥法太神！鄧超跟著吃「腰圍狂瘦4公分」，九宮格減脂餐菜單大公開
孫儷「乾淨飯」原則：每天吃飽飽才是戒零食的關鍵孫儷在分享中特別強調了一個減肥者常忽略的重點：「現在的我每天吃的飽飽的還不胖，每天食慾超穩定，一天都沒有吃零食的念頭。」 這句話道出了「乾淨飯」的精髓。當正餐攝取了足夠的營養與熱量，身體就不會發出「飢餓訊號」去...styletc ・ 12 小時前 ・ 2
把握好天氣！這2天「雨掃近半個台灣」 全台再急凍時間曝光
氣象署先前就預報，週日晚間至今（15）日清晨將會是最冷的時間，很多民眾一早起來就能感受到陣陣寒意。對此，天氣風險公司的氣象專家吳聖宇提醒，大陸冷氣團今日白天起逐漸減弱，今、明天氣較穩定，但週三、四東北季風會再增強，4地降雨機率提高。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 1
日籍夫嫌薑母鴨店桌椅「難坐」 吳怡霈父犀利回覆網笑翻
日籍夫嫌薑母鴨店桌椅「難坐」 吳怡霈父犀利回覆網笑翻EBC東森娛樂 ・ 8 小時前 ・ 33
黃偉哲表態了！公開挺「這人」接棒台南市長 盛讚延續賴清德理念
即時中心／黃于庭報導朝野各黨派持續布局2026大選，其中民進黨於台南長期握有執政優勢，因此也被視為關鍵一戰，綠委陳亭妃、林俊憲均表態有意爭取市長大位，屆時當透過黨內初選決定誰能出線。對此，台南市長黃偉哲昨（14）日現身林俊憲後援會成立大會，稱讚林在國會的表現有目共睹，並公開力挺對方延續總統賴清德理念。民視 ・ 12 小時前 ・ 209
唐綺陽點名這些星座12月將遇業力爆發 2026火象年要來了！
2025年倒數計時，唐綺陽在YouTube直播中首次解析2026年運勢，同時解答年末12月的星座運勢。唐綺陽提到2026年被稱為「火象元年」，在火象能量影響下，無論好壞都將特別明顯。因此唐綺陽疾呼：「我們一定要記得把自己搞好，當明年那個發光發熱、有機會、有舞台的人。」Yahoo奇摩社群 ・ 6 小時前 ・ 5
艾怡良《整形過後》上圍全露登熱搜 網友驚太猛了
金曲歌后艾怡良在《整形過後》獻出戲劇處女秀，登場就以「上圍全露」的畫面震撼觀眾成收視亮點，即便畫面已打上馬賽克，仍衝擊力十足，一播出立刻登上Google熱搜，PTT台劇版熱議，網友驚呼「真的全露嗎？太猛了！」中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
「古典第一美人」何晴北京初雪日離世 告別式上兒手捧骨灰！悲喊：這場雪為她而下
中國「古典第一美女」何晴13日在北京病逝，享年61歲，15號早上10點於北京昌平殯儀館久安廳舉行，許多圈內親友、粉絲都到場，何晴與前夫許亞軍的兒子許何手捧骨灰、送別母親，並感性致詞。鏡報 ・ 7 小時前 ・ 8
半導體軍火庫／從最不賺錢「電子部」 崇越靠這浪潮搖身一變年營收600億元
半導體材料整合服務龍頭崇越科技，今年累計營收已突破600億元刷新紀錄。然而，這家現為各大半導體廠重要供應鏈的公司，其前身竟是原公司裡最不賺錢的「電子部」。崇越科技董事長潘重良回憶，當年他與崇越科技創辦人、前經濟部長郭智輝都在崇越貿易工作，因為跟原公司理念不合而分道揚鑣，一夥人出來創業成立崇越科技。潘重良強調，當年正是郭智輝的獨到眼光，看準半導體產業即將起飛，看著半導體進展不斷加速，他也堅信「時機已經到了」。鏡報 ・ 15 小時前 ・ 14
台南挖坑達人？20萬放三角錐等你拿 他驚喊別動有陷阱
台南有民眾排領愛心便當時，發現三角錐上有一大疊現金足足有20萬，結果就有婦人好奇伸手碰，沒多久就有警察找上門，原來是陷阱，這放錢的男子被居民起底，就是今年三月在永康人行道曬600萬人。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 81
柯建銘神預言？藍青年一句話酸爆民進黨
行政院提出的《財劃法》覆議案5日遭藍白否決後，最晚須於15日公告。據了解，經綠營內部討論，府院拍板朝「不副署、不公布」抵制，引發爭議。對此，爭取南港內湖議員提名的國民黨青年部前主任陳冠安諷刺地說，民進黨立法院黨團總召柯建銘時常提到的「毀憲亂政」，到頭來竟是民進黨自己。中天新聞網 ・ 12 小時前 ・ 81
賴清德出招！逼在野黨提倒閣？媒體人笑了1句話狠打臉
傳府院高層拍板對藍白新修的財劃法採「不副署、不公布」。綠營更帶風向喊倒閣重選立委，媒體人周玉蔻今也在臉書稱賴政府在逼迫在野黨進行倒閣，屆時總統可解散國會，立院就能改選。不過，周玉蔻的觀點有媒體人早就有類似看法，他在其粉專狠酸為何不是民進黨提，51戰隊連署成案綽綽有餘。中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 173
藍白為選票毀年金改革 林萬億：不要以為退休公教會投給他們
藍白聯手反年改，立法院日前三讀通過「公務人員退休資遣撫卹法」部分條文修正案，確定停砍公教人員年金，並停止退休所得替代率調降回溯至2024年。前行政院政委、台大社工系名譽教授林萬億今日接受本報訪問時表示，奉勸國民黨和民眾黨，真的不要這麼短視近利，不要以為退休公教人員會因此投給他們。自由時報 ・ 1 天前 ・ 581
不副署逼在野黨倒閣！下一步「解散國會」？周玉蔻：賴清德發動大賭局
藍白挾立院多數席次，通過《財劃法》，更三讀讓年金改革大走回頭路，引發相當大的反彈，傳府院高層近日定調藍白通過的《財劃法》將採取「不副署」做應對，然而卻遭在野批評「獨裁」。不過資深媒體人周玉蔻先是讚「將寫歷史、展氣魄」，今（15）日更解析道，這是「賴清德全面會診後發動的大賭局」。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 278
資深主播走路摔倒「玉鐲斷3截」！ 命理師提醒：別直接丟垃圾桶
66歲新聞主播葉樹姍退休後淡出螢光幕，昨（13）日在臉書發文透露，日前在台北市忠孝東路行走時不慎跌倒。她表示當下在熙來攘往的街道上突然往前撲倒，雙膝跪地、雙手著地，所幸僅造成膝蓋與手掌擦傷，但左手腕配戴的玉鐲卻當場斷裂成3截。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 12
賴清德出招對付國民黨！蔡正元傻眼酸：厲害了民進黨
賴清德總統12日與民進黨立委舉行便當會，會中認定立院三讀法案政府「不副署」或「不執行」都不違憲。對此，前立委蔡正元狠酸，厲害了民進黨，真令人大開眼界，只有人民想不到的事，沒有民進黨做不到的事。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 391