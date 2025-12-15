室內戶外滿滿史努比，一起走進花生漫畫日常～濟州島Snoopy Garden

濟州島 Snoopy Garden

來到濟州島，Mico最期待的行程之一

就是裡裡外外都找得到史努比的『史努比花園Snoopy Garden』

濟州島Snoopy Garden

濟州島Snoopy Garden

來到史努比花園的方式，可以選擇搭公車

不過來訪這天因為前一天天氣不佳

當天一早也是有點下雪有點陰天的狀態

最後選擇撒錢搭uber(≧∀≦)

不過，就算搭uber一樣得行經山路花個四五十分鐘才會到(￫ܫ￩)

抵達史努比庭園snoopy garden時，大門內有不少停車格

要是自駕遊也不用擔心車子停放問題(ゝ∀･)

停車場這裡還有一台印有史努比和它那群好朋友們的圖案

廣告 廣告

濟州島Snoopy Garden

不知道這台公車有沒有幫忙載客吼?!

兩萬坪的占地空間

可分為室內「花園屋Garden House」及室外「戶外花園Outdoor Garden」空間

眼前這幢白色建築，就是室內館-「花園屋Garden House」

濟州島Snoopy Garden

不囉嗦~為了趕快看到史努比，趕緊朝室內館衝一波

濟州島Snoopy Garden

濟州島Snoopy Garden

|| 史努比花園Snoopy Garden。「花園屋Garden House」

濟州島Snoopy Garden

室內館的建築物外觀是簡單素淨的白色

一樓玻璃窗貼著一些史努比的圖畫

雪地的背景很符合這天來到濟州島的季節與天氣(๑´ㅂ`๑)

濟州島Snoopy Garden

從右側入口進去，會先看到室內館與戶外區的平面圖以及票價告示

濟州島Snoopy Garden

接著就可以準備到大廳售票處買票

現場除了人工售票，一旁也有自助售票機台可以自行購票

濟州島Snoopy Garden

待會兒記得用票根上的QR CODE對準機器掃描處

濟州島Snoopy Garden

掃碼成功，就可以準備進去會會室內館裡的史努比與它的好友們嚕ヾ(*´∀ ˋ*)ﾉ

濟州島Snoopy Garden

濟州島Snoopy Garden

濟州島Snoopy Garden

室內區域分為五大主題區

分別為「Hello, Peanuts」、「Peanuts Everyday」、「Snoopy in the Woods」、「Peanuts Town」、「Snoopy Secret House」

展出內容包含了漫畫手稿、影片及立體佈置等等

可以欣賞到史努比、查理布朗和其他朋友們的日常寫照

一開始就看到廊道旁的室內庭園裡竟然還有史努比與它的狗屋

OMG~~太可愛了吧｡:.ﾟヽ(*´∀`)ﾉﾟ.:｡

濟州島Snoopy Garden

不過只能透過玻璃窗欣賞，無法靠近的史努比和它的窩

哈~真怕自己失控衝破玻璃窗跑進去零距離欣賞XD

繼續朝路線方向參觀

see...是史努比和它那群朋友們的關係圖耶(*‘ v`*)

濟州島Snoopy Garden

雖然年少時看過不少史努比的卡通

但現在只對那群朋友們的臉孔有印象，叫得出名字的卻屈指可數@@

濟州島Snoopy Garden

好在一開始的室內館牆上有各個角色的人物介紹

多少拉回一些角色們的記憶

不過只有英文和韓文的解說呦(ゝ∀･)

濟州島Snoopy Garden

濟州島Snoopy Garden

濟州島Snoopy Garden

這天一早就來報到，館內遊客還沒那麼多

剛好可以慢慢走、慢慢逛、慢慢拍

濟州島Snoopy Garden

濟州島Snoopy Garden

廊道上的四格漫畫

濟州島Snoopy Garden

濟州島Snoopy Garden

主要以英文呈現(下方會有韓文)

廊道旁又是一個沒法近距離接近的史努比

濟州島Snoopy Garden

而且還是差點被白雪覆蓋的史努比欸(づ′▽`)づ

在這裡還可以和大夥兒來張合照

濟州島Snoopy Garden

濟州島Snoopy Garden

是說，好像站哪裡都會擋到其中一個角色吼?!:P

架上也有很多史努比短篇漫畫可以看

濟州島Snoopy Garden

越往內走，也開始有彩色漫畫出現了

濟州島Snoopy Garden

濟州島Snoopy Garden

室內展區也有不少以動畫裡的場景實體造景供旅客拍照

濟州島Snoopy Garden

濟州島Snoopy Garden

濟州島Snoopy Garden

也有提供幾本漫畫讓遊客翻閱

濟州島Snoopy Garden

逛到這裡，終於看到一個室外拍照區了

濟州島Snoopy Garden

是可以走出去靠近的那種戶外區

see....是太空史努比船艙耶(・∀・)

濟州島Snoopy Garden

在這裡可以近距離和史努比、糊塗塌克、查理布朗一起合照呦ヾ(*´∀ ˋ*)ﾉ

濟州島Snoopy Garden

濟州島Snoopy Garden

接下來是展區中幾個有趣的互動裝置

像是史努比駕駛的校巴

濟州島Snoopy Garden

SNOOPY上課的教室模擬

濟州島Snoopy Garden

濟州島Snoopy Garden

跟著花生漫畫裡的主角們一起過馬路

濟州島Snoopy Garden

每一處都超好拍(✪ω✪)

濟州島Snoopy Garden

濟州島Snoopy Garden

濟州島Snoopy Garden

濟州島Snoopy Garden

館內還提供許多空白的明信片以及史努比印章

讓遊客可以自由創作專屬的史努比明信片

濟州島Snoopy Garden

牆面上的偷窺孔(喂~不正經XD)

是窺探史努比的日常沒錯:P

濟州島Snoopy Garden

走道盡頭跟著夥伴們一起鑽進狗屋內

濟州島Snoopy Garden

濟州島Snoopy Garden

濟州島Snoopy Garden

螢幕上播放的是透過四季變換的動畫，一樣是呈現史努比的小小日常

濟州島Snoopy Garden

濟州島Snoopy Garden

濟州島Snoopy Garden

牆上的磁吸服裝擺了好幾件，是讓遊客幫史努比換裝用的

濟州島Snoopy Garden

濟州島Snoopy Garden

最後還有幾個史努比每天活動的背景

濟州島Snoopy Garden

超殺記憶卡空間的

記憶卡容量真的要準備大一點才行

濟州島Snoopy Garden

濟州島Snoopy Garden

離開室內館前

還有幾台有趣的機器

像是有著史努比造型的冰淇淋、史努比造型的紀念幣機

濟州島Snoopy Garden

濟州島Snoopy Garden

|| 史努比花園Snoopy Garden。「戶外花園Outdoor Garden」

濟州島Snoopy Garden

「史努比庭園」不只有室內展覽區「花園屋Garden House」

還有遼闊明亮好拍的室外庭園「戶外花園Outdoor Garden」

濟州島Snoopy Garden

園區內摘種200種植物，不同季節來都有不一樣的自然景色

有綠意盎然、百花綻放的春、夏

粉色芒草、楓葉點綴的秋天

而這次來訪則是被白雪覆蓋整個庭園的冬季

濟州島Snoopy Garden

濟州島Snoopy Garden

戶外庭園的另一賣點還有超多史努比1:1大公仔

一開始先來到小朋友們很愛的體驗區-「比格犬童子軍營地」

濟州島Snoopy Garden

木製遊戲架和吊橋小木屋

濟州島Snoopy Garden

就算被大雪覆蓋，還是難以阻擋小朋友想玩的心

就算下雪，SNOOPY和他的好朋友Woodstock仍不減露營的興致

濟州島Snoopy Garden

濟州島Snoopy Garden

小山丘上這裡則是「小說王SNOOPY廣場」

濟州島Snoopy Garden

查理布朗與朋友們一同躺在小山丘上發呆休息

順著參觀路線指標走

濟州島Snoopy Garden

接著來到了「花生沈思地」

是不少旅遊來到這裡必打卡的背景

想跟瑪西、派伯敏特·佩蒂和影也沒問題

濟州島Snoopy Garden

經典場景「查理布朗的棒球場」

濟州島Snoopy Garden

就算下著雪，查理布朗還在投球

就像在漫畫中無盡挑戰的勇氣

有充滿挑戰的查理布朗，另一邊也有垂頭喪氣的查理布朗

濟州島Snoopy Garden

戶外庭園有超過百個組合的打卡場景

原本也想逐一解鎖

濟州島Snoopy Garden

濟州島Snoopy Garden

但想好好在雪地上行走真的不容易啊XD

最後循著史努比的影子走

來到了植物小教室「露西的園藝學校」

濟州島Snoopy Garden

濟州島Snoopy Garden

戶外仿製了露西的花園

可惜冬天很難拍得出來

只好拍拍神出鬼沒的史努比囉ヾ(*´∀ ˋ*)ﾉ

濟州島Snoopy Garden

接著走進「露西的園藝學校」

濟州島Snoopy Garden

建築內有介紹相關的種植技術和道具、以及教室場景

濟州島Snoopy Garden

濟州島Snoopy Garden

建築裡還有一間供遊客拍照打卡的攝影室

濟州島Snoopy Garden

裏頭有拍照機和各種道具

濟州島Snoopy Garden

濟州島Snoopy Garden

可以在這裡留下美好的回憶

|| 史努比花園Snoopy Garden。紀念品販售部

濟州島Snoopy Garden

結束了戶外庭園

最後當然是來到讓荷包消瘦的紀念品販賣部囉XD

濟州島Snoopy Garden

商品種類很多，舉凡日常生活用品抱枕玩偶、吊飾、收藏公仔都有

濟州島Snoopy Garden

濟州島Snoopy Garden

一不小心，錢錢就飛走了。。。。。

在這裡還可以看到飛在空中的史努比(誤)

濟州島Snoopy Garden

濟州島Snoopy Garden

2萬坪的占地空間，以「Peanuts, Nature & Life」為理念規劃出11大主題區域

腹地超廣，不論室內還是戶外都有史努比、主角查理布朗及眾多好朋友們貫穿每一處場地

可以近距離看到史努比、查理布朗以及它們的那一群朋友們

是來到史努比花園最開心的事

這次雖然因為積雪，沒法將戶外庭園區逛遍

但還是拍得不要不要的

有計畫將「史努比花園」納入行程的旅人

建議多安排點時間、記憶卡空間帶足，就能開開心心的走進花生漫畫日常喔｡:.ﾟヽ(*´∀`)ﾉﾟ.:｡

濟州島Snoopy Garden

제주특별자치도 제주시 구좌읍 금백조로 930

(+82)64-805-1118

週一至週日9:00-18:00

玩・樂 最浪漫的教養

再忙也要一起玩！

與孩子的幸福時光～陪孩子遇見美好的事！

更多親子旅遊 X 親子創意生活資訊，請到「親子就醬玩」：www.kidsplay.com.tw

圖文作者：親子就醬玩駐站作家「Tina就愛趴趴造」