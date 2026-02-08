室內抽菸有多危險？ 醫曝「開窗通風也沒用」：要颳颱風才能吹散

醫師洪華希指出，如果在室內抽菸，即便有開窗通風，也無法吹散二手菸留下的致癌物。（示意圖／unsplash）

家中環境明明乾淨，孩子卻久咳不癒、過敏反覆發作，問題到底出在哪？兒童腸胃科醫師洪華希示警，不少家庭忽略的關鍵元凶，其實就是「室內抽菸」，即使有開窗通風，也難以有效降低對家人的健康風險，除非室內換氣量能達到「輕度颱風」等級，否則根本無法吹散致癌物。

洪華希在臉書粉專發文分享，前幾天有位久咳不癒、過敏嚴重的孩子來看診，阿公疑惑道「家裡都打掃得很乾淨、沒有發霉，除溼機也都開著，而且我們也沒養寵物，怎麼金孫的過敏都不會好？」阿嬤當場反駁，「但是你（阿公）都在室內抽菸啊！」阿公則連忙澄清，「我都有開窗。」

如果家中有人抽菸，窗戶究竟要開多大、風要多透，才能真的抹去二手菸？洪華希指出，菸草燃燒會釋放7000多種化學物質，其中近250種有害，還有近70種是國際癌症研究機構（IARC）確認的「一級致癌物」。

洪華希說明，菸草燃燒還分「主流菸」與「側流菸」，吸菸者吸入的「主流菸」，中心溫度可達900°C；而在菸閒置悶燒時逸散出的菸，也就是「側流菸」，溫度較低，約為400°C至600°C，但在這種低溫悶燒的狀況下，會導致有機物質「不完全燃燒」，這個複雜的熱裂解過程，反而生成了更多的有機毒物，就有研究指出，「側流菸」中的亞硝胺（Nitrosamines）與苯（Benzene）等致癌物濃度，其實 高於吸菸者吸入的「主流菸」，「大家通常以為吸菸者吸進去的比較毒，其實不然！」

至於開窗是否能吹散室內的致癌物？洪華希提到，若要將室內二手菸的致癌風險降到「可接受標準」，以一般20坪、4口家庭、僅1人抽菸為例，必須在每0.2秒內完成一次全室換氣，室內風速達到每秒15公尺才可以，相當於輕度颱風等級。

洪華希表示，在這種風速下，路上的大樹會搖晃，行人寸步難行，雨傘會被吹翻，因此這在工程上與經濟上根本不可能達成，「別再安慰自己『我有開窗』了。面對二手菸的致癌物質，一般的通風只是杯水車薪。」

洪華希建議，如果要保護孩子免於二手菸的傷害，最有效的方式只有一個，那就是「絕對不要在室內、車內抽菸」。

