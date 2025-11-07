「１室內景點」好拍、門票僅30元！網友推爆：一天都逛不完、超像國外

近年來，國內博物館參觀風氣逐漸興盛，許多民眾開始重新發掘身邊的文化寶藏。一名網友日前首次造訪「國立台灣博物館」後，被展區的精美設計與用心規畫深深震撼，不僅在社群媒體上分享參觀心得，更因為30元的親民票價而驚呼連連。這篇貼文立即引發熱烈討論，許多網友紛紛分享自己的參觀經驗，更有內行人推薦各種省錢玩法。

國立台灣博物館推薦去嗎

一名網友在Threads分享多張台灣博物館展區照片並表示：「活了二十幾年怎麼沒人跟我說台灣博物館這麼好看，30塊欸！！30塊！！！」從照片中可以看出，博物館內的展示設計相當精緻，不論是動物標本的陳列方式，還是整體空間的美感營造，都讓這名網友印象深刻。

國立台灣博物館好評不斷

這篇貼文立即掀起熱烈討論，許多網友分享自己的參觀經驗，「真的超好逛，上次想打發一個下午，結果根本逛不完」「動物標本區栩栩如生很好拍」「古生物館超讚，小朋友超愛」「台灣最頂的博物館沒有之一」「這棟跟以前差很多，幾十年前我小時候沉悶無趣，現在滿滿的建築新舊融合，展覽方式更加明顯清楚，榮登我最愛博物館」「今年帶韓國朋友去也是被稱讚到不行」「太美了吧！會以為是國外」。

內行人推薦博物館省錢玩法

對於經常參觀博物館的民眾，網友更推薦買聯票或是會員票：「台博館的會員１年300元可無限進出４個場館，有館際合作的博物館還可以半票入館」「前幾週買了４館聯票130元，去了３館！很值得」。

國立台灣博物館門票

根據國立台灣博物館官網資訊，全票每張30元、半票15元；４館聯票全票130元、半票65元；如果是申辦300元會員卡，可在有效期限內無限次參觀台灣博物館－本館、古生物館、南門館、鐵道部園區，並享有不定期會員專屬權益與優惠。

雨天景點推薦

實際查看Google評論，國立台灣博物館在破萬則評論中，平均獲得4.5顆星的好評。此外，國立台灣博物館為室內景點，因此就算是下雨天也很適合造訪，「30元真的超划算，前幾天去台北因為一直下雨找室內景點，結果找到這超棒的博物館」「以前看過，最喜歡恐龍那區，是很適合下雨天回訪的景點」。



而網友也推薦了其他雨天景點，「袖珍博物館、奇美博物館、台灣歷史博物館、科工館、科博館、戲曲博物館、木雕博物館，台灣有各種博物館美術館可以走，而且都很便宜」「當代美術館50元，也是不知道在實惠什麼，根本太划算」「我再推薦你科教館的常設展找家，也是超美超好看，跟這個同一類型 」。

▲國立台灣博物館交通方便，鄰近捷運台大醫院站４號出口。（圖片來源：shutterstock達志影像）

國立台灣博物館

地址：台北市中正區襄陽路２號

營業時間：週二至日9：30～17：00（週一休）

