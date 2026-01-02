室內棒球場安全嗎？新北查核6家結果出爐

新北消保官專案重點查核棒球室內體育場所業者「是否投保公共意外責任險」、「定型化契約條款」及「消防安全設備」等項目。（新北市法制局提供）

棒球運動蓬勃發展，室內棒球練習場成為熱血棒球迷最愛的去處之一。新北市消保官去年11月間會同體育局及消防局查核6家室內棒球練習場業者是否有投保公共意外責任險、定型化契約及消防安全設備，發現其中3家業者原本已投保，另有3家經輔導後完成改善，有1家業者預收儲值費用情況，而消防安全設備部分則全數合格。

消保官指出，本次專案重點查核業者「是否投保公共意外責任險」、「定型化契約條款」及「消防安全設備」等項目。

就公共意外責任險方面，請業者依「新北市消費場所應投保公共意外責任險之投保範圍及最低金額」公告規定以最低投保金額為每一個人身體傷亡600萬元、每一事故身體傷亡為1500萬元、每一事故財產損失300萬元以及保險期間總保險金額為3800萬元的保額投保。

本次查核3家業者已符合保額規定，另3家業者經體育局輔導後已完成改善，同時並請業者將相關投保證明張貼於營業處所明顯處供消費者參考。

其次，考量近期全真瑜珈倒閉事件，特別查核業者是否有預收課程費用及儲值費用，經查業者多為單次現場收費或線上單次付費的情況，僅有1家業者有預收儲值費用，已請體育局輔導業者依照「商品（服務）禮券定型化契約」規定進行後續改善。

在定型化契約中，有2家業者記載免責條款如「本場館僅提供場地供消費者使用，不負相關醫療賠償責任」、「若因違規導致意外傷害，本館不負任何法律責任」已違反《消費者保護法》第10-1條規定情況，亦由體育局輔導改正。在消防安全設備方面，經消防局查核後全數符合規定。

消保官表示，基於棒球特性，在室內空間練習棒球時，多少會有被球打傷及球棒甩出受傷的風險，在運動前除要做好各項基本防護措施時，也務必遵守業者各項場地使用規則，以維護運動安全。

同時亦請業者主動加強場地各項安全標示並落實或提高公共意外責任險保額，除可以提供消費者及業者雙方的保障外，當面臨消費者主張場地欠缺安全性而請求損害賠償時，可降低財務上的壓力進而造成倒閉的風險。

消保官呼籲其他經營室內體育場所業者，務必主動依照公告規定積極投保公共意外責任險，並將投保證明主動懸掛於消費場所明顯處，以保障消費權益。

