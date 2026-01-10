「室內溫差」也有猝死危機？醫師揭3原因，1部位保暖很關鍵





醫師常常示警天冷是「猝死」高峰期，尤其冬天如何保暖，常常是大家熱議話題，需要先保暖人體哪個部位？又該如何鎖住熱氣？醫師也引用科學研究、分享醫學知識，希望幫助大家抗寒保命。



「室內溫差」可能猝死？

《President Online》報導日本內科醫生「谷本哲也」指出，「溫差衝擊」會導致血壓劇烈波動，出現中風或心肌梗塞等致命猝死危機。

谷本哲也醫師提醒，即使是在室內也有潛藏風險。世界衛生組織建議，居家室內溫度應至少維持「18度」，即使暖氣能維持舒適溫度，但「客廳房間很暖」對比「走廊、更衣間、廁所冰冷」這樣的室內溫差常常遭到忽略。

寒冬起床： 血壓迅速升高，偏冷環境脫衣服，血壓會再度上升。

進入熱水浴缸： 血管迅速擴張、血壓急降，會導致溫差衝擊。

研究顯示：室溫每下降1度，以及腳部周邊溫度每下降10度（腳部溫度），都會影響血壓。

５招預防突發心血管危機

避免極端溫差： 溫差衝擊可能猝死。

保持作息時間規律： 睡眠不足會導致交感神經系統過度興奮緊張狀態，壓力荷爾蒙皮質醇水平升高，血壓無法下降，有破裂危機 （心肌梗塞和腦梗塞最常發生在早上6點到10點之間）。

穿襪子、拖鞋保暖腳部： 預防血壓升高。



減少飲酒： 酒精會導致血管擴張、帶走身體熱量，加速脫水，增加心血管疾病風險。

避免飲酒後入浴：會增加跌倒與溫差衝擊機率，應等酒精代謝完畢再洗澡。





【本文由造咖流行媒體提供，未經授權，請勿轉載！】

更多造咖報導

穿錯襪子恐導致癌症！醫揭「毒襪4特徵」、安全選襪3原則

比多穿一件有用？醫揭抗寒保命「三暖王」是關鍵、5族群要注意