室內籃球場都有！謝典霖開箱700坪豪宅 沈伯洋：人民相對剝奪感

即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導

國民黨立委謝衣鳯，座落在彰化縣溪州鄉的700坪豪宅，先前被外界戲稱「衣鳯百貨」，而其弟、彰化縣議會議長謝典霖，日前更開箱內部裝潢，包含室內籃球場、大浴缸、視聽室等設備，消息一出受到各界高度關注。對此，民進黨立委沈伯洋今（2）日上午受訪強調，不管是公務人員還是家族企業，有這樣的金錢蓋豪宅，對人民最重要的事情是相對剝奪感。

沈伯洋今日上午前往立法院第11屆第5會期報到，並接受媒體聯訪；就謝典霖開箱豪宅一事，他表示，由於謝家的地是台糖的地，其實有所疑慮，但不論如何，謝典霖不管是公務人員還是家族企業，有這樣的金錢蓋豪宅，對人民最重要的事情是相對剝奪感。

因此他說，當身為政治人物結果越做越有錢，要怎麼交代、照顧辛苦的人民，要讓國家更為富強？相信人民看到自然會有一定的感覺。

快新聞／震驚全國！謝典霖開箱彰化700坪豪宅 沈伯洋：人民相對剝奪感

彰化縣議會議長謝典霖。（圖／民視新聞資料照）

最後沈伯洋強調，這件事情讓他想到2024年大選時，國民黨不斷說時任民進黨總統參選人賴清德的萬里老家是豪宅，「兩黨對於豪宅的定義差太多了」。

