室內結冰也不捨開暖氣！90歲母「蓋3條被」禦寒 孝子出1奇招：沒轍了

有一種冷，叫兒子覺得妳冷！中國安徽省阜陽市近日發生一起讓人感到既好笑又暖心的事件。一位90歲高齡的老母親因為心疼電費，即便氣溫已降至冰點，仍堅持不開空調取暖，僅靠蓋多層棉被禦寒。兒子王先生見狀，為了母的健康，竟使出「硬核」手段，直接將暖氣打開，並把遙控器「沒收」帶走，強制母親享受溫暖。

室內結冰仍省電 90歲嬤蓋3床被硬扛

根據陸媒報導，這起事件發生在1月20日。當事人王先生表示，母親獨自居住在老家，由於近期強冷空氣來襲，老房子裡的保溫效果有限，室內氣溫非常低，最高溫僅有0度左右，甚至經常降至零下，出現室內結冰的狀況。

然而，老一輩人勤儉節約的習慣根深蒂固，儘管天氣嚴寒，90歲的老母親依然捨不得打開空調取暖，王先生無奈地說「她寧願晚上睡覺蓋上3床厚重的棉被，把自己裹得緊緊的，也不願意按下那個開關。」

預見雨雪天氣 兒特地返鄉「強制開機」

王先生近期因故不在母親身邊照顧，但他查看氣象預報，發現這兩天老家將迎來雨雪天氣，氣溫勢必再創新低。深知母親個性的他，擔心母親在極寒天氣下身體吃不消，於是在20日當天特意趕回老家。

回到家後，王先生二話不說將屋內的空調暖氣打開，為了防止他前腳剛走，母親後腳就為了省電把空調關掉，王先生靈機一動，決定將「空調遙控器」直接打包帶走。

「等暖和了再回來關」 霸道孝心引共鳴

「我知道她不捨得，但我不能讓她凍著」，王先生表示，他已經打定主意，這個遙控器會暫時由他保管，直到天氣回暖、氣溫回升後，他再專程回來把空調關上，並歸還遙控器。

這則充滿「霸道總裁式」的孝心故事在網路上曝光後，引發眾多網友共鳴。許多人紛紛表示家中長輩也是如此，「同款爸媽！寧願冷著也不願花電費」、「這招學起來，對付省錢長輩只能用強制手段」、「雖然老人家會心疼錢，但心裡一定很暖」。

這起事件也再次反映了兩代人之間的觀念差異，老一輩看重節儉，年輕一輩看重健康與舒適。王先生這記「沒收遙控器」的奇招，雖然有些強硬，卻是寒冬中最實在的溫情守護。



