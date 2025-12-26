室內衝浪染阿米巴原蟲奪命！父母求償1464萬敗訴 原因曝光

廣達電腦1名38歲田姓女工程師，在水上遊樂場體驗室內衝浪後，感染「福氏阿米巴原蟲」引發急性腦膜炎身亡。（示意圖／AI生成）





廣達電腦1名38歲田姓女工程師，2023年於新北市「浪極光」水上遊樂場體驗室內衝浪後，感染「福氏阿米巴原蟲」引發急性腦膜炎身亡。

田女父母主張業者水質管理不當，提告求償醫藥費、精神慰撫金及懲罰性賠償共計1464萬餘元。新北地院審理後，認為難以證明田女感染來源為該場館，判決業者免賠，全案仍可上訴。

體驗室內衝浪後發病 感染福氏阿米巴原蟲不治

2023年7月21日，田女前往室內衝浪場戲水，期間曾數度落水。同月26日出現頭痛症狀，隨後發燒住院，並於30日轉入加護病房。8月1日，田女因急性腦膜炎合併急性心肌炎宣告不治。

經檢驗證實，死因為感染福氏阿米巴原蟲。該寄生蟲常見於溫暖淡水，人類若由鼻子吸入可能引發快速進展的腦炎，發病後致死率高達99%。

父母控訴水質管理疏失 業者辯稱環境檢驗陰性

田女父母指出，女兒發病前1個月僅到該場館玩水，且衛生局事後稽查發現池水餘氯濃度僅0.87ppm，未達抑制病菌建議的1ppm至3ppm標準，認為業者疏忽管理。

對此，業者辯稱場館每日不間斷過濾並自動加氯，且疾管署抽驗戲水區池水均未發現原蟲，僅在機房低窪處驗出陽性反應。業者強調，同時間在場戲水的百餘名顧客均無異狀，難以認定感染源與場館有關。

刑事過失致死不起訴 法官認定難以證實因果關係

法院審理期間查明，田女父母先前對業者提告之過失致死刑案，已獲不起訴處分確定。法官認為，衛生局稽查時雖餘氯濃度偏低，但當時為接近打烊的補水時段，且事發後半個月的檢測數據難以推論田女衝浪當下的水質狀況。

加上疾管署於戲水區的採檢結果為陰性，查無直接證據顯示現場存有福氏阿米巴原蟲。

求償訴訟一審敗訴 判決難以證明感染源在場館

針對田女父母引用保險理賠200萬元的判決，法官解釋該案爭點在於死因是否屬於「意外」，與本案需證明「業者管理疏失與感染之因果關係」不同，故無法援引。

新北地院最終認定，無法確認田女感染來源為「浪極光」場館，據此判決田女父母敗訴，業者與公司均免予賠償。

