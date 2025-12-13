室內裝修公司得標近6億RDX炸藥採購案 國防部：禁得起監督

國防部RDX海掃更炸藥採購案由「福麥國際室內裝修公司」以5.9億得標，遭質疑該公司不具專業度，甚至有國安疑慮，再度引起輿論譁然。國防部連日澄清，12日晚間再度表示，RDX購案比照近5年同類購案，對廠商資格採取合法登記證明等3項要求，也要繳納押標金、保證金，公開招標禁得起公開監督。

國防部指出，火藥原物料屬於國防軍備重要物資，國防部依政府採購法規範，公開辦理招標採購，禁得起檢視；但因我國在國際社會面對特殊環境，一旦商源受到惡意破壞干擾，採購將更為困難。部分誇大不實之渲染指控，將對國防安全造成嚴重傷害。

國防部續指，清查近5年採購案件，屬火藥原物料者均為國內廠商無產製能力品項，因此採「內購外貨」公開招標籌獲。得標廠商須於投標時繳交預算金額3%押標金以保證合約如期簽訂，並應於決標後繳交履約保證金，且於期限內取得外國政府或其授權機構核發之輸出許可證明，另獲得經濟部進口同意之文件。

國防部提到，「RDX海掃更」採購案與近5年同類購案採取相同的廠商資格要求，即「合法設立或登記證明」、「營業項目（國際貿易業）」及「納稅證明」等3項；且明訂交貨時應檢附品質保證書、產地證明（含出廠證明、進口報關單）及原廠製造證明文件（須經產地法院或公證人公證）。

國防部說明，需求單位軍備局除會同廠商辦理文件查驗；並由專業火工人員，依美軍標準檢驗品質，合格後始辦理付款。廠商若逾期未繳交文件、貨品或檢驗不合格，將解除契約，並沒收預算金額5%、約4123萬元的履約保證金，同時予以刊登停權等行政處分。