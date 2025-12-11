室內裝修公司得標5.9億軍購案？國防部採購室：它有16項營業項目「包括國貿代理」

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

國防部5.9億元的RDX海掃更炸藥招標採購案，由民間公司「福麥室內裝修公司」得標，遭藍營質疑是「快篩小吃店2.0」。對此，國防部今（11）日表示，由於國內沒有生產能力，所以國防部開放具國際貿易的廠商代理進口，其中福麥公司有16項營業項目，其中包括化學原料批發、國際貿易代理，只需負責購火藥的原物料。

行政院發言人李慧芝回應，這是一個我們沒有自製產能的原物料採購，國防部都會做好相關許可證明的查驗。（資料照）

​​​​​

行政院今日召開院會，並在會後舉辦記者會。行政院發言人李慧芝表示，關於炸藥採購部分，其實稍早國防部顧立雄部長也回應過了，這是一個我們沒有自製產能的原物料採購，國防部都會做好相關許可證明的查驗，查驗最後交貨原廠的來源證明。

廣告 廣告

針對福麥公司為RDX海掃更炸藥的得標廠商，國防部採購室中將主任趙亞平進一步說明，福邁公司負責採購火藥的原物料，國防部經過調查發現，國內廠商並沒有生產能力，所以國防部開放具有國際貿易的廠商代理進口。

趙亞平指出，國防部將具有國際貿易設為招標條件，雖然福麥公司為裝修公司，但它本身有經過經濟部設立合格，證明它有16項營業項目，其中就包括化學原料批發、國際貿易代理，所以福麥公司不只是室內裝修，更具符合國際貿易代理的資格。

此外，顧立雄今早受訪也說，由於國內沒有自製產能，只要代理商能向原廠取得輸出證跟來源證明，提供火藥原物料，經國防部查驗屬實就能履約。它是代理進口，不需要有自製產能，從事相關國際貿易的業者，只需想辦法獲得國軍想要的火藥原物料。

更多FTNN新聞網報導

財劃法覆議案遭否決 行政院籲立院亡羊補牢：不會也不能執行違法的法案

藍白要求賴清德赴立院「即問即答」 行政院喊違憲：對阻擋排案感到高度不解

政院通過1.25兆軍購特別條例 卓榮泰盼政黨拋開成見：沒有國哪有家

