室內裝修公司竟幫國防部採購軍用炸藥 顧立雄嗆：不需管公司名字、登記在哪！

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

國防部6億軍用炸藥採購由登記室內裝修的業者福麥國際承攬，遭到嚴重質疑。國防部長顧立雄今（15）日再度解釋強調，國防部類似採購案，在過去20年都是同樣規定。只要廠商有資格從事國際貿易，能夠取得產地國輸出許可，按規定繳納押標金與履約保證金，產品品質經得起檢驗，「我們不需要去管公司叫什麼名字，不需要管它登記在什麼地方！」

國防部長顧立雄今（15）日再度解釋強調，國防部類似採購案，在過去20年都是同樣規定。（圖／資料照）

立法院外交國防委員會今天排定國防部專案報告。國防部長顧立雄會前接受媒體訪問時高聲調強調，國防部過去都是同樣規定，採購火藥原物料的重點，是最後能不能履約，以及國防部權益如何維護。

顧立雄表示，包商要能取得火藥原物料，必須取得當地政府的輸出許可的證明文件，必須繳交原廠的證明文件，取得經濟部的進出口同意，運抵台灣還要經過國軍專業單位品質檢驗。通過之後，包商才能夠拿得到錢，如果沒通過，就沒有辦法拿到錢。包商願意來投標，就要繳交預算金額的3%。得標後要繳交預算金額5%作為履約保證金。一旦無法取得相關證明文件，或是通不過品質檢驗，就會面臨被解約、沒收履約保證金，還要停權。顧立雄強調，國防部這時候都沒有付出一毛錢。

顧立雄也說，標案採購的是火藥的原物料，只要能夠運抵台灣，國防部的專業單位會協同押運，這和武器裝備的軍售不同。



