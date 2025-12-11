室內裝修公司竟得標「軍火採購案」 藍營議員痛批：國防部回應避重就輕

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／新北報導

國防部採購「RDX海掃更」火藥原物料，得標者是「福麥國際室內裝修公司」，引發討論。由藍營議員組成的「新藍圖連線」直指，國防部雖然強調該公司具備多項營業項目，包括化學原料批發與國際貿易等，並符合公開招標資格，但回應中刻意聚焦於營業登記項目，卻迴避軍用炸藥採購應具備的專業門檻與安全審查機制，也沒有要求相關單位介入調查，明顯避重就輕，無法解除外界疑慮。

新北市議員江怡臻指出，國防採購牽涉國安、法遵與國際管制，要求高度透明與專業審查是基本原則。（圖／江怡臻提供）

新北市議員蔡淑君認為，民眾在意的是小小裝修公司如何承接標案，且標案內容更涉及國安。國防部出面回應的內容沒有直面的面對民眾的質疑，也沒有清楚公布此項標案的用途，為何需要由民間採購，呼籲行政院公共工程委員會首先出面認定此標案是否違法、是否程序失當，要求採審會啟動調查程序。

廣告 廣告

新北市議員江怡臻指出，國防採購牽涉國安、法遵與國際管制，要求高度透明與專業審查是基本原則。既然本案已引發社會廣泛質疑，若涉及行政疏失或違法施政，國防部刻意放寬資格疏於監督、審查失職、採購制度性問題或疑似圖利，監察院應該主動介入調查。國家安全不容僥倖，國防部理應展現負責態度，正面說明、徹底釐清，而非避重就輕。

新北市議員呂家愷則質疑國防部「兩次開標皆僅一家公司投標」的說法，認為這暴露了本案招標規範可能過於寬鬆、審查標準不足，或市場調查不周。開標兩次都只有一家廠商願意參與，國防部應向社會清楚交代是否做過市場能力盤點、是否曾與具備軍火供應能力的國外廠商建立聯繫，以及為何最終是由一家缺乏軍工背景的公司獨家投標。這些資訊不應被略過，更不能以符合法規輕描淡寫帶過。

更多FTNN新聞網報導

周萬來缺席「800萬助理費變小金庫」專報 綠黨團：韓國瑜領導的立院機構已成共犯

陳玉珍為何執意推「助理費除罪化」？她揭背後原因：立委會變一門高獲利生意

裝修公司得標5.9億RDX炸藥標案 國防部稱符合資格：營業項目含化學原料批發

