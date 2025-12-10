「室內裝修公司」竟得標國防部5.9億炸藥採購案？王鴻薇爆「快篩小吃店」翻版

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

國防採購標案再傳爭議！國民黨立委王鴻薇今（10）日於臉書爆料，指稱國防部一項決標金額高達5.9億元的「RDX海掃更」軍購案，得標廠商被查出竟是一家登記為「福麥國際室內裝修」的公司。王鴻薇質疑，一家主營室內裝修的業者竟能承包高專業度的炸藥採購，甚至該公司登記地址在街景圖上顯示為一家旅館，痛批此案宛如疫情期間「小吃店變身生醫公司」進口快篩試劑的翻版，要求國防部說明清楚。

國民黨立委王鴻薇今（10）日爆料，指國防部一項決標金額高達5.9億元的「RDX海掃更」軍購案，得標廠商被查出竟是一家登記為「福麥國際室內裝修」公司，宛如疫情期間「小吃店變身生醫公司」進口快篩試劑的翻版。（圖／王鴻薇臉書）

王鴻薇指出，有民眾網路爆料指出，國防部標案編號「JE15005L097」的「RDX海掃更」公開招標採購案，原預算金額高達8億多元，最終以5.9億元決標。然而，得標廠商為「福麥國際室內裝修公司」。

王鴻薇進一步說明，該標案採購品項涉及武器彈藥及其零件，「RDX」即為Royal Demolition eXplosive（皇家拆遷炸藥）縮寫，又稱旋風炸藥，屬於具高度專業性的國防軍品。但根據「福麥國際室內裝修公司」的公開廣告內容，其業務範疇涵蓋室內設計、水電工程、衛浴整修、木作裝潢、防水抓漏及系統櫃安裝等，主打「在地深耕、一站式服務」。她質疑，實在很難了解一家裝修公司與高爆火藥採購之間有什麼關聯性。

除了業務性質差很大，王鴻薇從該公司登記地址搜尋後發現，根據公開招標文件，該廠商於民國94年設立，地址位於台南市中西區和真街79號。但經查閱Google街景地圖，該地址顯示的竟是一家名為「天麗行館」的三星級旅館。

王鴻薇質疑，到底國防部為什麼會跟一家室內裝修公司採購炸藥？難道此案又是疫情期間的「高登快篩案」，當時衛福部採購快篩試劑，廠商前身竟是小吃店，引發軒然大波。她諷刺表示，這次國防部找室內裝修公司買炸藥，令人有「快篩小吃店」的既視感。

王鴻薇強調，目前國防預算已佔國家總預算三分之一，加上賴清德總統近期頻頻喊話立法院儘速通過1.25兆元的軍購特別預算。在如此龐大的金額壓力下，若國防採購流向不明或由不具專業背景的廠商得標，人民的納稅錢恐遭濫用，呼籲政府必須將相關預算流向與審查機制「搞清楚、弄明白」。



